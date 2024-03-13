原标题：黑龙江成立首个社会公益学院

3月上旬，记者获悉，哈尔滨广厦学院社会公益学院日前正式揭牌成立。这是黑龙江省成立的首个社会公益学院。近日，社会公益学院学生走上中央大街，清理路面垃圾，为游客提供志愿向导服务。这是学院成立后，开展的首个实践活动。

同学们纷纷表示，他们将在活动中践行当代青年的担当和使命，也将带着这份热情和责任投身到亚冬会的各项志愿服务中去，助力哈尔滨更好发展。

哈尔滨广厦学院校长陈西峰介绍，学院以社会需求为导向，培养具备社会责任感和公益精神的人才。学院将开设公益理论、公益实践、社会创新等相关课程，提供公益服务相关的专业培训，包括项目管理、志愿者管理、沟通技巧等，并要求大一、大二的学生每年要做一次公益活动。陈西峰表示，希望通过社会公益学院，培养学生的社会责任感和公益意识，让学生在成长过程中，不仅关注自身发展，更要全面融入社会，传递社会正能量。

社会公益学院的成立是哈尔滨广厦学院探索“高校+公益”的一次全新尝试。“希望社会公益学院能够成为学校与社会各界合作交流的桥梁和纽带，为学生提供更多实践机会，使他们更好地服务龙江、服务社会，为东北振兴贡献力量。”陈西峰说。（记者李丽云 朱虹）

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