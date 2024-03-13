“学校依托国家大学科技园、省部级重点实验室等平台，不断推动教学科研和创新服务双融双促，带领广大教师把论文写在服务科技发展的实践中，把科研做在有用处。”日前，在杭州举行的浙江省高校科研服务高质量发展研讨会上，杭州师范大学副校长张杭君介绍。为建设杭州生物医药产业高地，杭州师范大学近年来深化产学研协同创新，助力产业加速发展。

生物医药产业涵盖了生物制药、医疗器械等多个细分领域。近两年，杭州持续更新政策举措，支持生物医药产业高质量发展。自2021年起，杭州师范大学新建、升级了若干个与生物医药密切相关的省部级重点实验室，如生物技术、分子生物学等实验室，为地方生物医药产业的发展提供硬件支撑。

2021年至2023年间，杭州师范大学在生物医药领域的科研规模和成果数量明显提升。该校成功立项国家自然科学基金225项，其中包括生物制药、医疗器械等关键领域的重点项目9项。

此外，杭州师范大学国家级科技园聚焦国家重点发展战略，依托大学学科特色和专业优势，多方位构建“政、产、学、研、用”协同创新体系，建立“众创空间—孵化器—加速器”全链条孵化模式，集成人才、技术、商业、市场等功能，重点打造了生物医药专业孵化器等五大创新创业板块。

在此期间，杭州师范大学共转化科技项目766项，累计合同金额达24661.53万元，其中生物医药领域相关项目占比四分之一。杭州师范大学附属医院（临床医学院）党委书记刘新功表示，这些成果的成功转化促进了本地生物医药产业的发展，为地方经济发展作出重要贡献。（洪恒飞 江耘）

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