原标题：扎根地方搞科研 立足产业谋转化

浸泡、发酵、过滤……一系列工序过后，金黄的玉米经过齐齐哈尔大学科研团队与企业携手装配的生产线，变成了玉米浆营养促长液。

齐齐哈尔市是黑龙江省的玉米主产区。然而，由于玉米产业发展中存在的玉米加工副产物资源利用率低等问题，玉米深加工产业链条曾一度难以有效延长。“玉米精深加工企业大量的玉米浆副产物处理，通常要烧掉或者喷到玉米皮上，赔钱又污染环境。”在一家企业的项目交流会上，公司项目负责人在寻求破题思路。

“经过多次实践论证，高蛋白玉米浆经过微生物发酵处理，可以做成玉米浆营养促长液，应用在各种食用菌中。”齐齐哈尔大学食品与生物工程学院教授刘晓兰和团队提出了解决方案，并和该公司签订玉米浆微生物发酵关键技术研究与促生物生长剂产业化开发合作协议。据刘晓兰介绍，该科技成果目前已经在企业转化应用，累计产生经济效益近4亿元。

多年来，齐齐哈尔大学专注于玉米加工全产业链关键技术问题，不断探索和开发玉米产业链的上下游产品，拥有与该产业链相关联的功能性饲料、生物活性肽、食用菌促长剂等技术，攻克了玉米蛋白粉、玉米浆综合开发利用等技术难题，推动了玉米蛋白发酵饲料、功能性低聚糖等25项科技成果分别在各大企业转化投产，带动企业新增经济效益数十亿元。

作为我国重要的装备制造业基地，齐齐哈尔市拥有中国一重、中车齐车、齐重数控等多家装备制造企业。立足企业发展难题，齐齐哈尔大学通过校企联合攻关，已攻克了多项高端数控机床与精密超精密制造关键技术难题。

“从2019年开始，学校与齐重数控共同完成合作项目48项，为企业解决了很多实际问题，科研成果成功实现落地转化。”齐齐哈尔大学机电工程学院副院长韩春松说。

科研成果转化的背后，离不开体制机制的保障。扎根地方，立足产业，多年来，齐齐哈尔大学以提高自主创新和成果转化能力为核心，通过科研激励等一系列政策引导，鼓励广大教师把企业难题作为科研课题，提升科学研究水平和服务区域经济社会发展能力。

“学校修订出台系列政策，将成果转化收益奖励比例增至90%，持续调动教师开展科学研究与成果转化的积极性和创造性，并通过组建成果转化运营团队，对科研人员、校内院系部门科技成果转移转化相关人员开展专业化培训，围绕优势学科提供‘一站式’服务，减少科研人员事务性负担。”齐齐哈尔大学科研处处长郑禾山说。

据悉，“十三五”以来，齐齐哈尔大学与30余家知名企业深度开展产学研合作，共签订技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务合同470余项，为企业创造经济效益超过30亿元。

（记者 张士英）

(责编：李昉、郝孟佳)