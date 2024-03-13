原标题：戏剧小舞台 思政大课堂

南京航空航天大学创排话剧《旋翼人生——中国直升机泰斗王适存》剧照。南京航空航天大学宣传部供图

3月11日，东南大学九龙湖校区焦廷标馆内，该校材料学院本科生侯宇正在和同学们一起排练话剧《杨廷宝》，以迎接三月下旬在江苏大剧院举行的江苏省大学生戏剧展演优秀成果展示活动。该剧讲述了建筑巨匠、中国建筑教育领域的一代宗师杨廷宝先生为中国建筑事业和高等教育事业作出卓越贡献的故事。

2018年，江苏省委宣传部会同省教育厅，面向全省高校师生开展江苏省大学生戏剧展演活动（以下简称“大戏展”）。5年多来，有100余所高校的200多部校园戏剧作品在“大戏展”登台亮相，参与、观演师生近30万人次。一个个“流动的戏剧思政课堂”亮起来，一条高校美育与思政教育紧密融合的新路子逐渐清晰。

戏剧之约尽显魅力

3月7日，全国人大代表、江苏演艺集团总经理、昆曲表演艺术家柯军在十四届全国人大二次会议江苏代表团开放日上，现场清唱了昆剧《顾炎武》选段，短短20秒，尽显非遗魅力，赢得全场喝彩。

通过江苏省戏曲名作高校巡演，像柯军一样的大批优秀戏曲表演艺术家纷纷走进校园，为师生们奉上了包含京剧、昆剧、锡剧、扬剧等各种门类的优秀戏曲剧目，并开展戏曲体验、演后座谈等配套活动，在高校中培养了一大批戏剧拥趸。

高校戏曲热让学生对中华优秀传统文化的认同感日益增强。戏曲热不仅体现在观看中，也体现在创作中。一大批高校原创戏剧作品涌现出来，比如，话剧《党旗飘扬》《杨廷宝》《至爱精诚》，音乐剧《信仰之歌》《我是江竹筠》《钟山之巅》，舞剧《风雨锡商》《人民就是江山》等，都成为江苏高校美育和思政教育成果的亮丽名片。

这是一场双向奔赴的戏剧之约，精彩纷呈的戏剧演出和源源不断的艺术创作，丰富了大学生的文化生活，让思政教育有如春风化雨般润泽心田。

“戏剧思政”扣人心弦

戏剧小舞台，思政大课堂。将创排一出戏剧作为“流动的思政课堂”，正逐渐成为江苏高校的共识。

“历史是最好的教科书。”南京航空航天大学党委常委、宣传部部长王晖表示，为帮助大学生树立正确的历史观和价值观，该校致力于将原创戏剧作为加强高校思想政治教育特别是“四史”教育的重要抓手。

戏剧帮助参演学生长志气、硬骨气、蓄底气。2021年“大戏展”一等奖剧目话剧《党旗飘扬》的男主演、南京农业大学农学专业学生徐朝阳说：“我在演出前夕正式成为中共党员，参演这部话剧让我更加坚定理想信念。”

“用艺术的形式、青春的风格把大道理转化成了学生们喜爱和易于接受的舞台故事，让爱国情和报国志入脑、入心、入行。”南京大学党委副书记陈云松表示。

让高校戏剧常演常新

广大高校师生通过创作、表演、观演，塑造美好心灵，增强文化自信，实现了高校戏剧活动的常态化、机制化、普及化，形成了具有江苏特点的高校戏剧品牌活动、特色做法，打造常演常新的“戏剧思政”舞台。

加强顶层设计，让“戏剧思政”有章可循。江苏先后制定《江苏省戏曲进校园实施方案》《江苏省大学生戏剧展演活动实施方案》等政策，将在高校中开展戏剧巡演、创排、展示活动等作为制度化安排。通过制度安排，高校戏剧活动开展的成果纳入高质量考核加分项和有关测评体系，为“戏剧思政”提供了制度保障和政策推动。各高校纷纷出台相关措施，比如，江苏师范大学开设公选课，制定艺术精品排演学分认定与转换管理制度。

让原创精品剧目常演常新，发挥更大育人功效。“我们对剧目进行轻量化改编，或者选取独立成章的故事进行常态化展演，还会利用各种机会走出校园，覆盖更多受众。”苏州大学艺术教育中心主任吴磊介绍，该校原创话剧《丁香·丁香》曾获2020年紫金文化艺术节大学生戏剧展演活动特等奖，演出所到之处受到了大学生的热烈欢迎。他表示，希望能以格调高雅的校园文化讲好“中国故事”，以美铸魂，推动立德树人落地、落细、落实。

（记者 李健 苏雁）

(责编：李昉、郝孟佳)