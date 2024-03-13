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花粉季如何应对儿童过敏性鼻炎？（医说新语）

甄 文
2024年03月13日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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春天来了，百花盛开，是家长带着孩子踏青春游的好时机。可是空气中花粉的增多，让不少花粉过敏的儿童苦不堪言。近日，北京中医医院儿科门诊迎来了一波小患者就诊高峰，许多孩子因过敏性鼻炎饱受流涕、鼻塞、鼻痒等症状的困扰。

“春季过敏症最常见的就是过敏性鼻炎。”北京中医医院儿科副主任医师丁丹丹介绍，过敏性鼻炎是指鼻子接触外界过敏原所产生的免疫反应，出现的一些临床症状包括反复发作的鼻痒、打喷嚏、清水鼻涕、鼻塞等。

如何区分过敏性鼻炎与风寒感冒？丁丹丹提醒，对于急性发作的鼻塞、流清涕、喷嚏，可以先休息、居家观察是否继而出现发热、咽痛、咳嗽、呕吐、腹泻等不适症状，如出现上述表现应及时就医处置；如仅有鼻塞、流清涕、喷嚏等症状，症状每天出现且超过1周，可尝试按过敏性鼻炎处置。家长如带孩子去儿童专科医院就诊，可挂耳鼻喉科；如有多系统过敏表现，也可挂变态反应科或中医科；如到综合医院就诊，建议挂儿科。

“从过敏性鼻炎患病率上来讲，儿童与成人大体持平，但儿童免疫力和抵抗力相对较弱，平时更应该注意防护和治疗。”丁丹丹介绍，过敏性鼻炎分为季节性和常年性。季节性过敏性鼻炎的常见过敏原为花粉，在花粉播散的时间区间内，患者会有非常明显的症状，晴朗、微风且气温较高时愈加明显，待花粉期过去后症状则逐渐消失。常年性过敏性鼻炎的常见过敏原包括尘螨、霉菌、蟑螂、动物皮屑等，症状的轻重与所处环境中过敏原的浓度相关，也可能诱发过敏性哮喘等的发生。此外，遗传因素也是过敏性鼻炎的重要病因之一。有研究发现，大多数过敏性鼻炎患者有一级亲属发病的家族史。

“过敏性鼻炎的成因复杂多样，且经常与其他呼吸道疾病，如支气管哮喘、过敏性结膜炎、慢性鼻窦炎及睡眠障碍等症状并存。”丁丹丹介绍，其中，过敏性鼻炎对睡眠的影响尤为显著。

“部分儿童患者因过敏性鼻炎导致鼻塞，晚上鼻子堵到睡不着觉，这时家长可考虑采用中医疗法来寻求缓解。”丁丹丹指出，中医注重辨证施治。过敏性鼻炎在中医中被称为鼻鼽，其发病机制普遍认为与肺经风寒、肺经伏热、肺脾气虚、肺肾阳虚等因素相关，因此中医药的治疗多从调理肺部入手，同时兼顾脾、肾。治疗时需根据患者的寒、热、虚、实等体质状况进行辨证施治。对于虚实夹杂、寒热并存的情况，中医会采用寒热药并用、补泻兼顾的方法。在发作期，治疗以消风通窍、攻邪治标为主；而在间歇期，则以补虚固表、扶正治本为要。需要强调的是，过敏性鼻炎的治疗需要持续较长时间，以达到标本兼治的效果。

“找出过敏原、远离过敏原，是预防过敏性鼻炎的好方法。”丁丹丹建议，花粉过敏患者应关注当地的花粉信息预报，在花粉大量播散期间尽量居家并关闭门窗，外出时佩戴防护口罩和防护眼镜。对于尘螨过敏患者，建议室内温度保持在20—25摄氏度，相对湿度保持在50%；尽可能定期使用除螨设备清理床垫、床单、被褥和枕头等。

(责编：郝孟佳、李昉)

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