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首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动启动

2024年03月12日10:38 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京3月12日电 一粥一饭当思来之不易，半丝半缕恒念物力维艰。3月10日，“爱粮节粮，我们先行——首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动”在北京交通大学举行。

首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动。北京市教委供图

首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动。北京市教委供图

活动现场，北京市大中小学生以“爱粮节粮，我们先行”为主题，根据日常学习生活和所见所感编排了舞蹈《喜看稻菽千重浪》、童谣《粮安享盛世 童心永传承》、情景剧《种植园里欢乐多》等精彩节目，向全市师生发出了“让我们爱粮节粮一起先行”的响亮倡议。

首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动。北京市教委供图

首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动。北京市教委供图

近年来，首都教育系统大力开展节约粮食、珍惜粮食、反对浪费、文明就餐宣传教育，建立健全学校餐饮节约管理长效机制，积极营造浪费可耻、节约为荣的浓厚氛围，校园餐饮浪费行为得到了有效遏制，减少“舌尖上的浪费”取得了明显效果。

今年新学期开学前，北京市教委对全市教育系统节约粮食、反对浪费工作进行了专题部署，此次启动首都教育系统厉行节约反对浪费主题宣传教育活动，是为了进一步加强学校节约粮食、反对浪费宣传教育，大力继承和弘扬中华民族勤俭节约的传统美德，积极培育学生勤俭节约、爱惜粮食的良好习惯，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想观念，努力营造爱粮节粮、率先垂范的良好氛围，持续推进教育系统“光盘行动”和“节粮行动”。（孙竞、实习生闫一鸣）

(责编：李依环、熊旭)

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