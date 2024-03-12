原标题：支持中西部地区医学类高校中外合作办学

解 军 全国人大代表、山西医科大学校长

国际交流合作是高校的五大职能之一，其目的在于促进高素质人才的培养。高校“走出去”，积极主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化方面的交流与合作，对培养国际化人才，提高我国国际话语权具有重要意义。

如今，面对全球范围内的医学发展新趋势，医学教育国际化已成为一种必然要求。利用世界一流医学教育资源，既可以推动我国医学教育高质量发展，也可以实现面向国际组织输送精英医学人才的目标。

中西部高等教育在相当程度上影响着中西部全面振兴的大局。但目前来看，这些地方还存在中外合作办学机构数量分布不均、医学类中外合作办学院校少、合作办学专业单一等问题。

对此，我建议制定面向中西部高校倾斜的中外合作办学指导性政策，进一步加大实施中西部高等教育振兴计划的力度，增加中西部地区中外合作办学计划指标。有计划地支持在中西部各省区市建设1—2所医学类中外合作办学院校，在政策上有力支持中西部合作办学的申报和立项，扩大中西部学生接受优质高等教育的机会。

同时，加强面向国际组织的医学精英人才培养，设立中西部高校中外合作办学专项经费。深度参与国际组织相关培养计划，形成“外语+专业+国际胜任力”的人才培养模式。

此外，支持中西部高校中外合作办学机构和项目建设，包括教学楼和宿舍的建设、教学资源和平台的搭建等，合理布局，确保外方优质资源引入中西部地区。（记者 韩荣整理）

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