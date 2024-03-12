人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

支持中西部地区医学类高校中外合作办学

2024年03月12日08:40 | 来源：科技日报
小字号

原标题：支持中西部地区医学类高校中外合作办学

　　解 军 全国人大代表、山西医科大学校长

　　国际交流合作是高校的五大职能之一，其目的在于促进高素质人才的培养。高校“走出去”，积极主动地与世界各地高校和其他机构组织进行教育、学术、文化方面的交流与合作，对培养国际化人才，提高我国国际话语权具有重要意义。

　　如今，面对全球范围内的医学发展新趋势，医学教育国际化已成为一种必然要求。利用世界一流医学教育资源，既可以推动我国医学教育高质量发展，也可以实现面向国际组织输送精英医学人才的目标。

　　中西部高等教育在相当程度上影响着中西部全面振兴的大局。但目前来看，这些地方还存在中外合作办学机构数量分布不均、医学类中外合作办学院校少、合作办学专业单一等问题。

　　对此，我建议制定面向中西部高校倾斜的中外合作办学指导性政策，进一步加大实施中西部高等教育振兴计划的力度，增加中西部地区中外合作办学计划指标。有计划地支持在中西部各省区市建设1—2所医学类中外合作办学院校，在政策上有力支持中西部合作办学的申报和立项，扩大中西部学生接受优质高等教育的机会。

　　同时，加强面向国际组织的医学精英人才培养，设立中西部高校中外合作办学专项经费。深度参与国际组织相关培养计划，形成“外语+专业+国际胜任力”的人才培养模式。

　　此外，支持中西部高校中外合作办学机构和项目建设，包括教学楼和宿舍的建设、教学资源和平台的搭建等，合理布局，确保外方优质资源引入中西部地区。（记者 韩荣整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部