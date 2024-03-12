原标题：让“科普场馆热”持续升温

今年的政府工作报告指出，要广泛开展科学普及。科普在帮助公众建立科学的世界观和方法论，提高公众的科学素养和科学判断能力中发挥着重要作用。

最新数据显示，我国公民具备科学素质的比例达到14.14%，相比2022年的12.93%，增长了1.21个百分点。

作为国家科普教育基地的组成部分，科普场馆正发挥着重要作用。近年来，全国科普场馆加快建设，因地制宜深化展陈设计，推动资源共享，讲好科普故事，为更多人打开科学的大门，助力提升全民科学素养。

进一步激活科普阵地资源

“科学普及是科学认知领域从实践到理论再到实践过程的完善。科普场馆是拓展科学见闻的重要科学文化阵地。”全国人大代表、中国科学院院士、中国地质大学（武汉）校长王焰新在接受科技日报记者采访时表示。

前不久，中国地质大学逸夫博物馆作为科普场馆类入选2023年“国家自然资源科普基地”。王焰新介绍，作为一家以自然资源为主题建设的博物馆，中国地质大学逸夫博物馆强化地球科学特色，打破高校博物馆的藩篱，向社会开放，使博物馆真正成为让越来越多参观者触碰自然脉搏、坚定文化自信的科普平台。

如今的科普场馆更加注重传承，成为科学精神的传播之地。王焰新介绍，围绕“上天、入地、下海、登极”等问题，中国地质大学逸夫博物馆推出了“嫦娥五号模拟月壤及陨石展”“问道地学启赋长江——地学长江计划展”“追求卓越勇攀高峰的地大人——‘7+2’登山科考专题展览”等20余场特色展览，社会反响强烈。

如今，在保证科学性的前提下，越来越多的科普场馆开始追求参与感，科普全过程贯穿着“体验至上”的用户思维。对此，王焰新表示，要进一步激活科普阵地资源，激发社会主体的动力与活力，促进科普工作的社会化、群众化、常态化。

以“场馆+”赋能科学教育

从去年暑期开始，“博物馆热”持续升温。在全国政协委员、上海科技馆馆长倪闽景看来，国内的博物馆热潮代表了教育的回归和转向。“当孩子们走进博物馆，他们看见的是实物，感受到的是情感，他们可能会再发现新的内容，甚至自己‘创造’新的知识。”倪闽景说。

“要培育出真正的科创能力，需要进一步加大实验教学，改变以讲故事、看实验、做习题为主的科学教育方式。”倪闽景认为，科普场馆和学校在学习范式上有着主动吸收和被动接收的差别，科普场馆的学习具有“再发现的可能性”，是一种投入情感的主动式学习，更加能够引导孩子形成专注力、自驱力和创新力。

面对互联网时代的各种新媒体技术，以及未来教育形态，如何构建科普场馆的科学教育新体系？“实践性强、学习方式更加多样、紧跟科技发展速度等，是科普场馆在课程、项目开发上的优势。”倪闽景透露，以上海科技馆为枢纽的“科创校长空间站”，正在深化馆校、馆企、馆研合作，精准连接中小学和高新技术企业，向青少年传播前沿科技成果，以“硬科普”讲好科技创新故事，激发青少年的好奇心和探索欲。

“国家推出了科学传播职称系列，这实际上对展教人员是一个很重要的激励。”倪闽景建议，应该鼓励科普场馆展教人员进行必要的科学教育培训，形成自己的研究方向和研究能力，更好地参与到科学教育中来。这些展教人员还可以跨界到中小学校担任校外科技辅导员，进一步了解孩子的需要，开发贴近青少年的科学教育表演和展陈作品。科普场馆的馆藏也可以送到学校去展示。

让民营博物馆“冒”出来

2023年，是全国政协委员、中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员徐星最繁忙的一年。为了更好地发挥自然科学类博物馆的科学普及作用，他到全国各地调研了很多自然科学类博物馆，既包括公立的辽宁古生物博物馆、云南禄丰恐龙博物馆，也不乏民营的福建省英良石材自然历史博物馆、浙江绍兴盘古化石馆等。

徐星认为，博物馆在全民科学普及中有着不可替代的作用。一些传统的公立博物馆规模大、展陈内容权威，但数量有限、知识更新慢，滞后于数字化和互联网时代的公众需求。

“如今，越来越多的民营博物馆‘冒’了出来。它们在建筑构造、展览形式上别具一格，互动感强、贴近公众。不过，民营博物馆的生存也存在一些问题，包括专业人才不足，展陈内容的科学性和准确性上有所欠缺，运营成本高，很难长久维持。”徐星直言。

对此，徐星建议，积极推动多形式、多元化科普场馆的建设，进一步扩大互联网和数字化技术在博物馆等科普教育基地中的运用，把现有的科普教育资源由集中式分布转向分散式分布，从传统的集中式展示标本和传播知识转向分散式科普，惠及更多民众。

（记者 史 诗）

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