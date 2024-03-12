本报记者 琼达卓嘎

吴智勇（右一）在指导教师和实习生。

琼达卓嘎摄

吴智勇正在授课。

旦增兰泽摄

开学前一周，西藏自治区拉萨市第一中学迎来了新一批援藏教师。校长吴智勇一边处理安全排查、课务调整等开学事务，一边带着新来的教师熟悉情况。

“我自己就是一名援藏教师，如何适应环境、投入工作，再熟悉不过了。”2022年5月，吴智勇主动申请援藏。进藏前，他任江苏省盐城市东台市实验中学副校长，长期从事数学教学，是江苏省“333”高层次人才培养对象、盐城市优秀班主任。由于分管学校外援工作，他常常听到援藏同事的故事。“他们干得辛苦，也很光荣。作为一名党员，我也想为援藏尽一份力量。”吴智勇说。

从黄海之滨来到海拔3600多米的拉萨，吴智勇刚刚适应低压缺氧的环境，就开始了走访调研，全面细致地了解学校各部门、各年级情况。他发现，学校教师虽然尽职尽责，但整体比较年轻，经验不足，又缺乏系统的专业发展规划和培养体系，教育理念、教学方式、评价方式等相对陈旧。

问题摸清了，工作方向就明确了。吴智勇说：“‘输血’是一时的，‘造血’是长久的。我们要做好‘传帮带’，把专业技能传授到位，把队伍培养起来，为本地留下一批优秀教师。”

吴智勇组织援藏管理团队成员、学校班子成员剖析原因，广泛征求意见，拿出了一系列实招：牵头成立校青年读书会，帮助年轻教师加强思想理论学习；发挥桥梁作用，创造条件让学校师生走出去开阔眼界，2023年共组织130名藏族学生、40余名教师赴江苏研学、培训；邀请了16名江苏专家进藏讲座、送教。

繁忙的管理工作以外，吴智勇主动承担了初二年级一个班的数学教学工作。每个学期，他都会收两到三名教师作“徒弟”，他说：“我会查看他们的教学计划、教学备课材料，尽量多听他们的课，并在课后进行辅导。”只要一有空，他还会随机听本地教师讲的数学课，课后进行交流。

“吴老师有20多年的数学教学经验，业务很强，要求又非常严格，当他的徒弟有压力。他手把手地教，我学到了很多，同学们也受益。”青年教师陈文涛是吴智勇收的第一个“徒弟”。吴智勇带着他，一起学习新课标，研究教学设计，指导他开展课题研究以及论文写作。2023年9月，陈文涛在拉萨市理科教师教学技能大赛中获得数学组第一名。

“吴校长，又有家长来找您了。”吴智勇在办公室处理工作时，时常有家长前来拜访。只要时间允许，他都会搁下手头的事，先接待家长。“教育好、照顾好孩子需要家校合作，沟通很重要。这里的家长对孩子教育很重视，我跟其他老师打过招呼，有家长找我，都请进来。”吴智勇还和家庭条件较差的两名学生开展结对帮扶，并鼓励其他援藏教师也这么做。通过做好家校沟通，他了解到许多情况。有学生因家庭变故影响了学习积极性，吴智勇便时常找他谈心，并积极和学生家长沟通，同时引导班上的同学互帮互助，最终使这名学生重新开朗起来，学习成绩也逐步提升。

在学校师生眼中，吴智勇雷厉风行，好像总是在赶时间。他说：“三年援藏，时间不算长，我想用有限的时间，为师生多办实事。”

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)