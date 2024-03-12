本报记者 孙 超

长沙城内，国家超级计算长沙中心总算力全国领先，大飞机地面动力学试验平台已经开试；往南看株洲，航空发动机冰风洞装置、力能实验装置，正助力航空与轨道交通产业再攀科技高峰……湖南四个重大科学装置建设现场，基建和科研同时发力。

高能级创新平台建设，需要高层次科技人才。近年来，湖南人才工作深入实施创新驱动发展战略，把国家所需、未来所向、湖南所能结合起来，全方位培养、引进、用好青年人才，让更多青年人才在创新创业中挑大梁、当主角。

用激动人心的事业吸引人

春节过后，长沙长泰机器人公司的年轻人聚在一起没几天，又很快散到了全国工程机械、轨道交通、轻工纺织等工业领域生产一线。

“在湖南，年轻人的舞台也更大了，成才的路径更清晰了。”长沙长泰机器人公司负责人高狄说。2010年，他从北京来到长沙，发现当地既缺少生产工业机器人的企业，也缺少懂工业机器人的人才，花了许多时间和精力去摸索，建设队伍。而现在高狄感到，随着政策的完善、产业的发展，湖南能提供给年轻人的机会越来越多，吸引力越来越强。

“有了好的平台，青年人才就有了施展才华的空间，队伍越来越壮大。”高狄说，如今公司员工平均年龄31岁，技术研发人员占比达80%，人才引得进、留得住，形成良性循环。

一个行业、一个地方，要想吸引踌躇满志的年轻人，就必须要有激动人心的事业。

2023年，湖南省先后出台《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》和《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出以先进制造业为主导，改造提升四大传统产业，巩固延伸四大优势产业，培育壮大四大新兴产业，前瞻布局四大未来产业，构建湖南现代化产业体系的“四梁八柱”。

以此为依托，湖南青年人才项目坚持把人才培养引进与重大战略实施相结合，紧扣国家重大战略实施、“三个高地”建设、“4+4科创工程”、长沙全球研发中心城市建设等需求，促使人才资源优势与湖南重点优势产业的发展优势同频共振。2023年，聚焦精准医学的芙蓉实验室发出邀请函，将在3年内招聘100名研究项目负责人；聚焦种业自立自强的岳麓山实验室面向全国公开遴选品种创制中心、功能研究部核心团队……

据了解，目前，湖南“4+4科创工程”已集聚高层次人才1600余人。2023年，湖南省聚焦“4×4”现代化产业体系，实施芙蓉人才、院士后备人才培养、“三尖”创新人才工程等人才项目，已遴选支持各类人才1118名、团队90个。

在科研攻关一线锻炼人

1987年出生的申政是湖南省首批青年“百人计划”专家、中车株洲电机有限公司研究院副院长。

“公司敢压担子，我们年轻的研究团队能担担子，是快速成长的关键。”申政说。

2015年，申政从国外名校学成归国后，加入中车株洲电机有限公司。一到岗，就恰逢中国首列“复兴号”动车组牵引电机的技术攻关，承担了电机轴承的偏心设计任务。

如果说牵引电机是“复兴号”动车组的心脏，那么电机轴承的偏心设计，就是这颗心脏的关键组织。“公司信任年轻人，将攻克这一关键难题的任务交给了我们，而且要求4个月内吃透原理，完成改型设计。”申政与项目组同事废寝忘食进行计算、试验，终于在规定时间内完成关键设计。后来，申政又受命组建一支机械、电磁、流体传热、振动噪声等多学科融合的青年科研团队。他们在减振降噪、高效运维、结构设计、轴承应用等领域先后开发20余项关键基础技术，成为30余项核心产品背后的研发生力军。

2023年，湖南省出台《全方位培养引进用好青年科技人才 奋力打造青年科技湘军的若干措施》，支持青年人才挑大梁、当主角，支持省实验室等高能级创新平台，省重大科技攻关项目、十大技术攻关项目等省重大科技项目负责人队伍年轻化，将40岁以下的青年科技人才担任平台、项目（课题）负责人和骨干的比例提高到50%。

在湖南，支持青年人才勇闯“从0到1”的“无人区”，是政策导向，也成为许多企业和研究机构的共识。

36岁的龙斌，是位于长沙的铁建重工掘进机研发组组长。2012年，国产首台大直径敞开式岩石隧道掘进机自主研制立项。在公司“揭榜挂帅”式的研发项目体制下，刚毕业3年的他通过公开竞争，成为这一项目的牵头人之一。

龙斌带领年轻团队成功揭榜后，又牵头设计了岩石隧道掘进机双驱动系统。如今在铁建重工，通过“揭榜挂帅”等机制，越来越多的优秀青年研发能手被发现和使用。

湖南省委组织部和湖南省科技厅的数据显示，近两年，湖南免于评审、直接遴选40岁以下科技人才项目达277项。2023年，湖南首次创新实行专家荐才机制，47名“拔尖”“荷尖”人才通过院士专家直接推荐、免于评审产生，占该年度立项总数的11%。在项目承担、表彰奖励等方面，湖南进一步向青年人才倾斜，省自然科学基金负责人和骨干由35岁以下人才担任的占比超过39%，40岁以下占比达66.2%，省重点研发计划40岁以下占比超30%。

以有力的保障留住人

3年前，付海阔带着10余年的新能源材料工艺技术研发经验，加入了中伟新能源宁乡产业基地。在此之前，他已在一些地方的同类企业辗转多年。但在哪里“定下来”？他一直没有下决心。

令付海阔没想到的是，来长沙不到一年，自己就被认定为长沙市C类高层次人才。“评定后马上有购房资格，孩子也能在市属中小学校、幼儿园就读，我把全家都接到长沙团聚了。”付海阔说。免去了后顾之忧，付海阔潜心投入科研，通过改进关键工艺流程，为公司新增效益数千万元。

近年来，长沙从毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面着力，以切口小、效果好的政策，精准有效满足青年发展的需求。湖南逐步形成以省会长沙为标杆、以“长株潭”都市圈为特色、以副中心城市为带动、各市州共同参与的全域推动青年发展型城市建设的格局。

为消除各类优秀青年人才申报人才项目的“拦路虎”，湖南于2019年出台了《关于进一步完善科技人才评价机制的实施办法》，省级科技人才项目的评审，不再设有论文、职称、学历、奖项等“必要条件”。

2022年，湖南省科学技术协会启动“小荷”人才专项支持计划项目，遴选了50名30岁以下的各类青年科技人才，以项目资助方式予以支持。湖南科美达电气股份有限公司机械设计师徐天佑成为第一批湖南省“小荷”人才项目培养对象。

“当时我还不满26岁，只是一名助理工程师，没想到竟然能申请上。”徐天佑说。原来，他虽然没职称、没头衔，却有9项相关专利及多个实地项目，是岳阳市崭露头角的企业青年科技人才，因而被纳入了培养范围。

湖南省在《全方位培养引进用好青年科技人才 奋力打造青年科技湘军的若干措施》中明确，省级青年科技人才计划项目经费的20%可用于个人生活补助开支，将符合条件的省级以上青年科技人才纳入省高层次人才医疗保健范围，推动解决符合条件的省级以上优秀青年科技人才在长沙购房、就医、子女入学、交通出行优待等一揽子问题，有效保障青年科技人才在湖南安身、安心、安业。

湖南试行科研经费“包干制+负面清单制”，自然科学基金和科技人才项目实行经费包干制，不再编制项目预算，实行经费使用负面清单管理，赋予更大经费使用自主权。

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)