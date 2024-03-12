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让更多年轻人爱上博物馆

本报记者 张文豪
2024年03月12日08:18 | 来源：人民网－人民日报
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一场汉服雅集活动，让北京女孩专程坐飞机赶来；一把仿古小铜镜，在博物馆文创区热销……日前，河南洛阳博物馆馆长李文初向记者讲述了当下的文博热。

“随着全国文旅市场的复苏，洛阳博物馆去年接待游客超过250万人次，前来观展的年轻人越来越多。”李文初说。

为什么越来越多观众特别是年轻人，愿意走进博物馆？李文初认为，这是因为博物馆不断创新探索，用青春语言讲好文物故事。

“譬如，很多陶俑出土时色彩剥落、细节难辨，如果能复原其服饰等细节，就会非常惊艳。”李文初介绍，去年他们从陶俑、壁画里寻找灵感、提取元素，复原古人的装束打扮，模特在台上展示的同时，背后投屏相应的陶俑。

在洛阳博物馆，收藏有一面金银平脱鸾凤花鸟纹铜镜，这是唐朝女子的化妆镜。“我们请设计师提取莲花、鸾凤等元素，创作出更适合现代人的便携式小镜子，同时大胆创新，重新设计了粉和金的色彩搭配。”李文初说，将传统文化赋予时尚内涵，并融入日常生活，在古今交织下，古老文物变身文创产品，“圈粉”不少年轻人。

目前，洛阳市博物馆、纪念馆总数达102家。过去一年，各博物馆持续推出“博物馆奇妙夜”等沉浸式体验活动，游客可以逛博物馆、玩剧本游，活动累计接待游客1599万人次。

“作为一名文博工作者，要坚持守正创新，用实际行动推动文化和旅游融合发展，让更多年轻人爱上博物馆。”李文初说。

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 10 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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