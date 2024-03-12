本报记者 刘洪超

日前，在辽宁省北票市油页岩绿色低碳循环利用产业园的研发中心内，清华大学博士毕业生孙其星正与研发团队记录实验数据。“园区不仅有完善的硬件配套设施，还在项目审批、研发创新、人才服务保障等方面提供了全方位的服务，让我们可以一心扑在科研上。” 孙其星说。

孙其星所在的团队内，有来自清华大学、上海交通大学、北京科技大学等多所院校的10多名科研人才。该团队在高效处理油页岩固废并生产新型绿色低碳建筑材料等方面取得多项技术突破。“2023年我所在的企业实现产值2.9亿元，今年还计划招聘200余名技术人才和员工。” 孙其星说。

“专家们在温室建设、品种选择、技术管理、病虫害防治等方面，帮我们解决了很多难题。”跃进村种植户乔宪芳说。依托沈阳农业大学李天来院士团队，北票市成立了“设施蔬菜发展创新中心”，从温室设施提升、栽植品种创新、种植数字化应用等多个方面，提升农业科技创新能力和科技成果转化应用水平。

近年来，北票市持续推进“大学科研院所进园区、进企业、进田间地头”等工程，围绕重点产业和区域创新发展，着力引进大学科研院所人才、项目、成果。目前，北票市已与中国科学院、北京科技大学、沈阳农业大学等30余所高校院所合作对接，建成省级及以上科技研发服务平台43个，落地转化科技成果94项。

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 10 版）

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