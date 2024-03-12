郑醒尘 曹胜熙

金融业是人才和智力密集的行业，推动我国金融改革发展需要大批金融人才

建设金融强国，人才是基石。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记深刻阐释金融强国应当具备的关键核心金融要素，其中一个重要方面，就是拥有“强大的金融人才队伍”。

金融人才队伍首先应当政治过硬。我国金融工作具有鲜明的政治性和人民性，这就要求广大金融工作者切实提高政治站位，胸怀“国之大者”，强化使命担当，坚定不移走中国特色金融发展之路。金融人才队伍也要作风优良。金融领域权力集中、资金密集、资源富集，容易滋生腐败，这就要求加强金融人才队伍作风建设，不断增强金融工作者法治意识、合规意识。金融人才队伍还应精通业务。金融工作专业性强、复杂程度高，需要广大金融工作者持续加强学习，深刻把握现代金融发展的客观规律，增强金融工作本领和应对风险的能力。按照“政治过硬、作风优良、业务精通”的标准，加强金融人才的培养、选拔和使用，才能建设一支宏大的德才兼备的高素质金融人才队伍。

金融人才队伍建设，要紧紧围绕高质量发展这一首要任务，将提供高质量金融服务、防范化解系统性金融风险、推动金融高水平对外开放作为主要着力点。这首先需要培养更多复合型金融人才。如今，金融业与许多行业和领域深度融合已经成为趋势。中央金融工作会议明确提出，“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。因此，金融工作者不仅需要拥有较强金融领域专业知识，也要了解其他行业的特点和发展规律，构建复合型知识体系。其次，必须进一步提高金融人才队伍的风险识别能力和防范意识。防控风险是金融工作的永恒主题。当前，我国经济金融风险隐患仍然较多，金融监管和治理能力薄弱，迫切要求金融工作者提高防范化解金融风险能力，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。同时，还要进一步提升金融人才队伍的国际化水平。金融开放是加快建设金融强国的内在要求和鲜明特征。着眼未来，金融人才队伍既要熟悉国情，也要熟悉世情，充分了解国际经贸金融规则和秩序，提升国际交流能力。

建设高素质金融人才队伍是一项系统工程，需要多措并举、久久为功。必须坚持和加强党的全面领导。应发挥党管人才优势，加强金融系统领导班子建设，强化对关键岗位、重要人员特别是“一把手”的监督，扎扎实实抓好金融企业党的建设，加强理想信念教育、党性教育、纪律教育和党风廉政建设，确保金融改革发展正确方向。完善人才培养体制机制，才能为人才队伍建设提供坚实保障。应加强专业知识培训，完善金融业与科技界、产业界等的人才交流机制，打造具有复合背景的综合型金融人才队伍。实践是最好的试金石。应以重点任务为契机，考验、发掘、使用优秀金融人才，助力人才成长。

金融业是人才和智力密集的行业，推动我国金融改革发展需要大批金融人才。一切从实际出发，多管齐下、协同发力，锻造强大的金融人才队伍，就一定能为金融强国建设注入源源不断的人才活水，提供坚实可靠的人才保障。

（作者分别为国务院发展研究中心金融研究所研究员、副研究员）

《 人民日报 》（ 2024年03月12日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)