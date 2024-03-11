原标题：第三场“委员通道”关注创新人才培养

“当下，通用人工智能已成为全球科技竞争的一个制高点。”北京通用人工智能研究院院长朱松纯委员认为，要赢得这场科技竞争，关键在人才。

3月10日，9位委员走上全国政协十四届二次会议第三场“委员通道”，直击科技热点，讲述科普故事，共话创新人才的重要性。

通用人工智能人才培养正当时

“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”被写入今年的政府工作报告。在朱松纯看来，通用人工智能已经成为新质生产力的典型代表。

朱松纯表示，“通用”在学术上有特定含义。一般来说，它需满足3个基本条件：第一，必须能完成无限的任务，而不是只能完成人设定的几项任务；第二，要在场景中主动发现任务，要做到“眼里有活”；第三，要由价值来驱动，而不是被数据所驱动。

近3年来，朱松纯在北京大学和清华大学开设了通用人工智能实验班，聚集了国内一批优秀的年轻人。去年，在教育部的支持下，有8所大学加入了通用人工智能博士联合培养计划，共同打造一支能够代表国家的战略力量。

科普为社会提供创新人才保障

科普能够促进公众对科学事业的理解，为高质量发展提供高素质的创新人才保障。上海科技馆馆长倪闽景委员表示，近年来，国家科普能力建设成绩卓著，我国拥有科学素养的公民占比在近12年翻了3倍，全球的科学教育正朝着“为创新而学”发展。“许多院士和科学家带头做科普，一些科学家到中小学兼任科技副校长，越来越多的孩子通过项目化学习爱上了科学。”倪闽景说。

在线上，关于科普的交流也一直如火如荼地进行着。越来越多的专业人士利用互联网平台贡献了大量兼具科学精神和普惠价值的科普内容。“今天的世界创新不断，要求我们每个人都能够掌握快速学习、适应新技术变化的能力。”知乎创始人、首席执行官周源委员提到，不管是大国重器的科技进展，还是生活化科普，都通过互联网拆除了知识的围栏，打破了流动壁垒，让大家可以接受专业知识，不被快速发展的科技所抛下。

“无数人的知识经验和见解汇集在一起，聚沙成塔，互联网就成了永不落幕的课堂。”周源说。

弘扬敢干敢闯的企业家精神

在推进中国式现代化的道路上，各类经营主体都在奋力拼搏。“国有企业是国民经济的重要支柱，大家所熟知的C919大飞机、国产大型邮轮、神舟家族、‘复兴号’高铁等，彰显了央企的实力与担当。”中国黄金集团公司党委书记、董事长卢进委员说，从祖国的北疆到南海岛礁，从东部沿海到西部雪域高原，国企央企促进经济高质量发展的身影处处可见。

今年的政府工作报告重申了民营经济在国民经济中的重要地位，强调弘扬优秀企业家精神，积极支持企业家专注创新发展、敢干敢闯敢投、踏踏实实把企业办好。作为来自“晋江经验”诞生地的福建民营企业家，九牧集团党委书记、董事长林孝发委员表示，一大批民营企业、国潮品牌在福建崛起，并走向世界。目前，民营企业贡献了福建省七成以上的税收、八成以上的就业机会、九成以上的经营主体。

“让我们一起携手，专注创新，促进我国经济高质量发展。”卢进信心满满地表示。

（记者 史 诗 杨 仑）

(责编：郝孟佳、李昉)