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致力突破 增强发展新动能

——访中国科学院院士、兰州大学校长严纯华代表

2024年03月11日08:39 | 来源：光明日报
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原标题：致力突破 增强发展新动能

“新质生产力是创新起主导作用的先进生产力，特点是创新。从人工智能、工业互联网到大数据，纵观近年来全球经济增长的新引擎，无一不是科技创新引领推动生产力革新突破，进而催生新的产业形态。”中国科学院院士、兰州大学校长严纯华代表在接受本报记者专访时说。

当前，全球科技创新进入密集活跃时期，呈现融合交叉、多点突破态势。在新一代信息技术加速突破应用、先进制造技术加速产业转型的新发展阶段，加快发展新质生产力，既是构建新发展格局、推动高质量发展的必然要求，也是我国建设现代化经济体系的关键动能。对此，严纯华代表表示：“我们必须紧跟时代浪潮，加快发展新质生产力，开辟新赛道、激发新动能，打造经济增长新引擎、塑造国际竞争新优势。”

今年的政府工作报告提出，以科技创新推动产业创新。严纯华代表介绍，兰州大学坚持瞄准国家重大战略需求和关键领域“卡脖子”技术难题，持续深化推进有组织的科研，集聚力量建设大平台、组建大团队、攻关大项目、产出大成果，一批创新成果不断涌现；持续改革完善科研考核评价机制，激励引导教师产出原创性、前沿性和引领性创新成果。“近年来的实践探索让我们深刻认识到，创新是破解发展难题的总钥匙、驱动高质量发展的原动力。”严纯华代表深有感触地说。

“高校是教育、科技、人才的集中交汇点、发力点，我们必须更好地担负起推动科技创新的重任，在人才支撑、科技赋能新质生产力发展上见行动、有作为、作贡献，加快形成新质生产力。”严纯华代表说，中西部高等教育发展至关重要，兰州大学将持续加强基础研究、应用基础研究和应用研究，以学科交叉融合为“催化剂”，推进有组织的科研创新，实现更多“从0到1”的突破。不断优化学科专业结构和教育教学改革，着力构建课程内容与技术发展衔接、教学过程与生产过程对接、人才培养与产业需求融合的人才培养机制，从整体上推动人才链与创新链深度融合。持续深化拓展与西部六省区战略合作，加强与专精特新企业联合攻关，促进更多科技创新成果脱颖而出。扎实推进创新人才队伍建设，提升引进人才与研究领域的匹配度，建立以贡献为导向、以能力为依据、以实绩为标准、以公平为原则的人才评价体系。

（记者 宋喜群 王冰雅）

(责编：李昉、李依环)

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