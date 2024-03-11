原标题：超前布局 做好创新大文章

今年的政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。天津大学党委书记杨贤金代表在接受本报记者专访时说：“高等教育发展必须与国家战略同频共振。当前，新一轮科技革命方兴未艾，以新质生产力塑造我国经济新的核心竞争力和发展新动能成为实现高质量发展的关键内容。以新质生产力为牵引，面向未来培养人才，布局新兴领域，天津大学要早谋划、快行动。”

党的二十大吹响了加快建设教育强国的号角。建设教育强国的目的，就是培养一代又一代德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养一代又一代在社会主义现代化建设中可堪大用、能担重任的栋梁之才，确保党的事业和社会主义现代化强国建设后继有人。杨贤金代表认为，如何发挥科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点作用，服务高质量发展，是摆在高校面前的重大命题。

发展新质生产力，人才驱动是关键。高校要始终坚守为党育人、为国育才的初心使命，围绕国家重大战略急需和经济社会发展需求，紧跟新质生产力的发展方向，培养一大批创新型青年科技人才。要根据科技发展新趋势，动态调整学科设置，加强与新技术、新产业、新业态相关的学科专业建设，加快培养和储备适应战略性新兴产业与未来产业发展的专业人才。杨贤金代表介绍，天津大学以新工科为引领调整优化学科专业，在智能机器与系统、储能技术等领域布局新专业，推动医工融合、文化遗产保护等学科交叉平台建设，加快形成拔尖创新人才的培育高地。

“高校要以新质生产力为牵引，在前沿交叉和新兴空白领域超前布局，抢占未来国际科技竞争制高点，有效贯通创新链、产业链、供应链、资金链、人才链，助力我国整体科技水平加速提升。”杨贤金代表说，高水平研究型大学作为基础研究的“国家队”，应该充分发挥科教资源优势和基础研究主力军作用，成为重大科技突破的生力军。

“要持续提升科技成果转移转化成效，发挥好大学在创新链条中的独特优势，推动创新要素加速流动、破圈融合、跨界集成，打通科研创新、科技成果转化、产业创新的接口，推动科技创新成果转化落地。”杨贤金代表介绍，天津大学正依托天开高教科创园、国家大学科技园等重点科创园区，不断优化科技成果转化流程机制，健全服务体系，营造开放创新生态，使更多科技成果从实验室走向生产线，在天津和相关地区落地转化。

杨贤金代表说，天津大学要通过培育拔尖创新人才、强化创新体系、推动科技成果转化等，为发展新质生产力提供重要支撑，形成高质量发展的倍增效应。

（记者 董山峰 刘茜）

(责编：李昉、李依环)