原标题：多措并举 锻造新质生产力

中国科学院院士、哈尔滨工业大学校长韩杰才代表在接受本报记者专访时表示，发展新质生产力，必须继续做好创新这篇大文章。高校作为科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的重要结合点，是助推新质生产力发展的重要引擎。高校要吃深吃透马克思主义生产力理论的最新发展成果，牢牢把握科技创新这一核心要素，聚焦劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升这一基本内涵，推动高校人才优势、科研优势转化为赋能经济社会高质量发展优势。

“我们坚持以习近平总书记致哈尔滨工业大学建校100周年贺信精神为引领，在学校党委统筹部署下，系统把握教育、科技、人才一体部署的内在逻辑，通过加速集聚人才第一资源、壮大创新第一动力、落地科技第一生产力，系统推进学校航天第一校‘尖兵’作用，投入服务新时代高质量发展的大潮中。”韩杰才代表说。

人才是新质生产力的重要支撑。多年来，哈尔滨工业大学持续完善科技人才的发现、培养、使用、激励机制，建立了以学科特点为牵引的分类考核评价体系，加速构建精准化全球人才选聘体系，推出领航学者、神舟学者、春雁英才、科研突出贡献人才等，大幅提升教职工薪酬待遇，建立全链条服务保障体系，支持各类人才加速成长。3年多来，学校新增两院院士5名，新增国家级人才318名。

科技创新是发展新质生产力的核心要素，加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战至关重要。韩杰才代表介绍，3年多来，学校牵头的7项成果荣获国家科学技术奖，2个项目入选“中国高等学校十大科技进展”。一批关键核心技术支撑探月、探火、天宫、北斗、C919、华龙一号、F级重型燃气轮机等国家重大工程，东北地区首个大科学工程“空间环境地面模拟装置”完成验收。

及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上是发展新质生产力的实践路径。韩杰才代表介绍，哈尔滨工业大学在2022年中国高校专利转让排行榜中以1755件位列全国第四。党的十八大以来，学校孵化和建立高科技公司115家，培育上市公司4家，牵头的航天高端装备未来产业科技园获批全国首批10家未来产业科技园建设试点之一。

韩杰才代表表示，锻造新质生产力是发展理念、发展思维、发展方式、发展手段的系统深刻变革。哈尔滨工业大学将以不变底色、求变锐志走在时代发展前列，以一流大学超常规发展成效，为助力经济社会高质量发展不断蹚新路、建新功。

（记者 张士英）

(责编：李昉、李依环)