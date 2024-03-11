晶 微

几年前，笔者曾去一家美术馆参观珂勒惠支版画展。观展结束后，又在馆内DIY了一幅简易版画，这次活动令笔者对珂勒惠支的生平、作品以及版画史有了一定了解，也让笔者知道了版画制作过程，可谓一堂记忆深刻的社会美育课。如今，类似的社会美育活动正在喷薄涌现，比如相关机构展出艺术佳作，同时设置观众体验活动；再如组织电影节展演经典作品，并邀请艺术家为观众讲述创作心路历程和艺术观点；各地政府也积极支持社会美育活动，力图为大众创造更多接受美育的机会。

爱美、欣赏美是人的天性，美学家朱光潜曾提到，世间事物有真善美三种价值，人类心理有知情意三种不同活动，“真关于知，善关于意，美关于情……人能动情感，就爱美，就欢喜创造艺术，欣赏人生自然中的美妙境界”。北宋画家王希孟有感于庐山和鄱阳湖之鬼斧神工，画下《千里江山图》；后世舞者感慨于《千里江山图》之精巧秀美，创编了舞剧《只此青绿》；网友看过《只此青绿》，踊跃地进行各种二次创作。从古至今，对美好事物的追求存在于人类血脉之中，提倡美育正是遵循“人性”作出的自然选择。

美育是一堂需要社会各界共同参与的课。美育可以从书本理论中汲取经验技巧，但接受学校美育只是美育的一部分，要培养审美能力、发挥美育对人成长发展的作用，还需要亲身经历、亲自体会，从中提炼对美的感受，在校内校外、在长时段内接受润物无声的化育。我们看到，教育部印发关于全面实施学校美育浸润行动的通知，强化家庭、学校、社会在美育方面的协同作用；我们还看到，《中国诗词大会》等节目掀起传统文化美学风潮，国产音乐剧、舞剧井喷式发展让音乐之美持续感染观众，各大博物馆的馆藏展出让大众不断体悟来自历史深处的光辉。重视社会美育、以美浸润人，会使人的精神文化生活极大丰富，还能强化文化自信，为更多人讲好中国故事“拨亮灯火”。

网络时代，社会美育这堂课呈现了一些新特点。一方面，由于社交媒体、流媒体发达，一部分美育活动转移到线上，比如可以通过小程序“云游”展览、通过视频App欣赏话剧等，社会美育的途径更加多元，互相探讨交流的渠道更丰富，同时还产生了“独乐乐不如众乐乐”的良好美育环境。但另一方面，网上可能存在恶意曲解“美”的声音和作品，也应仔细甄别、坚决抵制，防止其对自我的“浸染”，一道托举起积极向上的社会美育环境，为他人接受正向社会美育出一份力。

百年前，教育家蔡元培在《美育实施的方法》中提出，美育要从家庭、学校、社会入手。现今，越来越多人正在认真上好社会美育这堂课、努力受到社会美育的涵养。愿鉴赏美、创造美的种子继续在大众心中发芽开花，结出累累果实。

(责编：李依环、李昉)