原标题：王岚代表：提高普通高中教育质量

普通高中教育既是义务教育的延续，又是高等教育的基石，是教育链条上的重要一环，在人才培养中起着承上启下的关键作用。办好普通高中教育，对于巩固义务教育普及成果、增强高等教育发展后劲、进一步提高国民整体素质具有重要意义。对此，黑龙江省齐齐哈尔市实验中学科研室主任、生物教师王岚代表表示，进一步提高普通高中教育质量，已成为当前我国高中阶段教育建设的重中之重。

这些年，王岚代表十分关注城乡教育发展的现实情况，并注意到，“薄弱环节和难点往往在欠发达地区”。对此，王岚代表建议，在经费投入和资源配置上，加大对相关地区普通高中的政策倾斜，建设更优质的教师队伍，加大经费投入保障，加大硬件建设投入力度，推动实现教育资源均等化。

“同时，建议拓宽人才引进渠道，引进名优教师，打造名师团队。对学校发展建设作出突出贡献的教师，实行政策倾斜及奖金激励，激发教职工干事创业热情。加大科技校园、智慧校园建设专项投入力度，进一步完善硬件，充实软件，满足拔尖人才培养和新高考改革发展需求。”王岚代表说。

（记者 张士英）

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