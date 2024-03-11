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内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔第二中学教师 胡海娟代表：

为学生成长为创新人才铺路

2024年03月11日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：为学生成长为创新人才铺路

我是一名有33年教龄的中学教师。从去年全国两会建议关注教师群体的心理健康，到今年建议从基础教育阶段培养科技特长生，我始终关注着教育领域的热点焦点话题。就在今年全国两会召开前，我还专门跑到呼伦贝尔市海拉尔区南开路中学，就科学教育作了调研。

南开路中学成功入选了教育部184个中小学人工智能教育基地名单，作为内蒙古自治区入选的6所学校之一，这所学校在科学教育方面如此有声有色，原因是什么？

走进南开路中学的科技楼，我很快找到了答案。只见同学们的科创作品占据了好几间教室，获奖证书和奖品摆满一面墙。对处于海拉尔这座边陲小城的南开路中学而言，硬件方面不能跟发达地区的中学比，也没有专门的科学教育老师，但得益于校长和老师们的先进理念和教学热情，同学们对发展科技特长兴趣盎然。

在与老师们交流的过程中我也感受到，当下的成就感并不能抵消大家的疑惑和焦虑。有老师感叹，尽管孩子们在发展科技兴趣方面收获很大，但在中考面前，不少有科技创新天赋但综合成绩差一点的同学可能无法顺利升入重点高中，他们以后通过高考进入重点高校进行系统性学习的可能性也较低。

结合当前大力实施的科教兴国战略和人才强国战略，一条“从基础教育阶段培养科技特长生，为高水平科技自立自强奠定基础”的建议，在我的头脑中逐渐形成。我认为，培养科技特长生有利于为科技创新备足优质新生力量。

现场聆听今年的政府工作报告时，我的心情非常激动。“深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑”“坚持把高质量发展作为各级各类教育的生命线”“弘扬教育家精神，建设高素质专业化教师队伍”，这些内容，给我留下了深刻印象。

下一步，我将积极履职、认真工作，不断加强自身素养，做好为党育人、为国育才工作，更加积极地为教育事业高质量发展贡献力量。

（记者徐谭采访整理）

(责编：李昉、李依环)

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