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中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范委员：

让科研成果落地开花

2024年03月11日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：让科研成果落地开花

今年的政府工作报告提出“加快推动高水平科技自立自强”，强调“强化企业科技创新主体地位，激励企业加大创新投入，深化产学研用结合，支持有实力的企业牵头重大攻关任务”。对此，我深有感触。

我是做石墨烯材料的，以前在高校做这方面的研究。这几年，从事石墨烯技术的工程化和产业化工作后，我有一个切身的体会——实验室里的成果，离产业落地还差着一段距离呢！

不仅仅是我，这也是许多科技工作者面临的状况。实验室里的科研成果要转化落地，还需继续往前走——进行可行性验证，提高规模化、工程化程度，最终实现产业落地。而这个环节，目前是最薄弱的。

北京石墨烯研究院是近年成立的新型研发机构。我们与相关企业建立“一对一孵化”机制，并与北京大学石墨烯产业技术研究院构成“三位一体”产学研协同创新机制。在这种产学研用相结合的机制下，我们实现了从基础研究、规模化制备到产业落地的快速发展，一些成果已应用于地铁、卫星等领域。

近年来，“卡脖子”问题广受关注。“卡脖子”的根源究竟在哪里？结合自己的实践探索，以及对科技领域的调查研究，我提出了关于补全产学研用协同创新链条的提案。我认为，我们不能局限于技术层面的思考，应深入研究产学研用协同创新机制、创新土壤、人才评价机制等问题。

我建议，在建立国家实验室、新型研发机构、技术创新中心等众多研发平台的基础上，应着重从体制机制设计上布局产业落地环节。这是科技成果走进市场的关键所在。以国家实验室为例，可探索类似于“一对一孵化”的企业捆绑机制，依靠企业最终让产业落地。

产学研用协同创新有两种组织模式：一种是拥有自己的科研人员、工程师和企业家的单一利益主体的科创企业模式；另一种是政府主导的、由多个利益主体构成的创新平台模式。企业是“一台机器运转”模式，而创新平台是“多台机器协调运转”模式，操作难度和效率完全不同。我们需要培育更多具有创新能力和市场竞争力的骨干企业。

作为一名全国政协委员和科技工作者，我将继续为科技创新鼓与呼，更加重视企业的创新主体作用，为更好地助力推动高水平科技自立自强贡献力量。

（记者陈海波采访整理）

(责编：李昉、郝孟佳)

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