全国人大代表杨金龙 受访者供图

人民网北京3月10日电 （记者林露）政府工作报告提出，大力提高职业教育质量。全国人大代表、浙江省杭州技师学院整形涂装与设计学院副院长杨金龙表示，“要不断提升职教学生实践能力和创新能力，培养出更多对接世界前沿、适应产业发展的高技能人才”。

2015年，在第43届世界技能大赛上，来自杭州技师学院的杨金龙从20名参赛选手中脱颖而出，夺得汽车喷漆项目金牌。赛后，面对众多企业伸来的“橄榄枝”，他选择回校任教，成为了一名职业教育工作者。

谈及高技能人才发展培养的现状，杨金龙认为，目前部分重复性、非创造性劳动正被逐步替代，但高技能人才的培养目标未能及时针对技术变革、产业转型等新情况进行转变。他建议，应坚持以新质生产力推动高质量发展的要求，积极跟进新兴产业、未来制造发展趋势，提前开展高技能人才储备工作。

“技能人才的培养离不开校企的共同努力。”杨金龙表示，培养高技能人才，一方面，需要鼓励更多具备动手能力、具有企业实际工作经验的人才投身教育；另一方面，针对企业主动参与高技能人才培养积极性不高等情况，可以通过构建“校企发展共同体”，创新产教融合模式，推动产业学院建在学校、建在园区、建在企业，不仅可以提升职业院校服务地方经济社会发展的能力，也可以在这个过程中有效锻炼和提升学生解决真实问题的能力。

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