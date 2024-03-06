原标题：传承雷锋精神 多部门联合进校园播撒“安全种子”

在第61个学雷锋纪念日来临之际，福建省龙岩市多部门联合进入校园，通过系列科普宣教活动帮助学生发现身边安全隐患，护航学生成长。

图为电力工作人员为学生展示供电设备，激发学生探索科学的兴趣。 邓惠中 摄

“我们不能把点燃的蚊香靠在床沿和窗帘处……”在《雷锋日记》主题班会上，学生们在胸口处佩戴了雷锋纪念章。志愿者们用通俗易懂的语言带领学生重温雷锋小故事，同孩子们讲述雷锋生平感人事迹。互动中，孩子们踊跃发言，表达了对雷锋的尊敬与怀念。

随后，消防员们为学生带来了“安全科普”大礼包，采用通俗易懂、寓教于乐的方式向学生讲授火灾预防和自防自救知识，帮助学生发现并规避生活中潜在的危险隐患，并引导他们积极向身边的人普及安全知识，提高安全意识和避险能力。

图为消防员为师生讲解手提式干粉灭火器的使用原理，并设置“火灾”场景，组织师生实操体验。 王治康 摄

交警和电力工作人员通过科普小实验、情景模拟、一问一答和互动体验等方式，为学生讲解上学途中常见的交通安全隐患以及如何发现日常用电安全隐患等知识，并引导大家养成安全用电、节约用电、科学用电的良好习惯。

在学校操场，学生代表轮流上台，声情并茂讲述自己发现安全隐患、帮助身边他人的故事，并向大家阐述学习安全知识的必要性。

学校老师宣布了“传承雷锋精神，争当安全小卫士”人员名单，教育学生在生活中要监督并制止不安全行为，帮助更多的人规避安全风险。

消防员、交警和电力工作人员联合为学生代表颁发“安全小卫士”证书，定期对学生传授相关安全知识。学生代表还向消防、交警、电力工作人员颁发“安全辅导员”奖章，调动学生“安全从我做起”的主动性和积极性。

图为交警工作人员邀请学生登上大车驾驶室，感受车辆盲区，以学生喜闻乐见的方式普及交通安全知识。 王治康 摄

“越大的车辆盲区越大，所以我们一定要记住，与这些大货车保持安全距离，这样才能确保自身安全。”交警邀请学生登上大车驾驶室感受车辆盲区，以学生喜闻乐见的方式普及交通安全知识，提高学生的参与积极性。

为了提高学校师生的消防意识，消防员为师生讲解手提式干粉灭火器的使用原理，并设置“火灾”场景，组织师生实操体验，让师生真正掌握灭火器的使用方法。电力工作人员还为学生展示供电设备，激发学生探索科学的兴趣。

“今天的活动很精彩，我学到很多消防、用电和出行安全方面的知识，今后我会增强自我保护意识，并且利用这些知识帮助身边的人。”武平县武东中心学校六年级二班学生李燚婷说。

福建省森林消防总队龙岩支队上杭大队三中队指导员徐宁表示：“我们通过学雷锋活动普及消防安全知识，目的是进一步提升学生‘知危险、会避险’的能力，使他们掌握更多的消防安全知识，增强安全和自我防范常识，达到‘教会一个孩子、带动一个家庭、影响整个社会’的效果，为打造平安校园和和谐社会奠定坚实基础。” (邓惠中 王治康)

(责编：郝孟佳、李依环)