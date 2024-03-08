原标题：携手上好“大思政课”

“专业没有好坏之分，哪里需要我，我就去哪里……”日前，中国科学院院士、南京理工大学教授陈光走进南京理工大学实验小学，与少先队员们交流成长经历，帮助孩子们从小树立报效祖国的远大志向。

近年来，江苏省南京市积极推进大中小学思政课一体化建设，探索符合学生成长规律、教育教学规律和思政课建设规律的大中小学思政课一体化育人途径，全市中小学在思政课改革中不断创新。

乘势聚能

深化思政课一体化建设

为促进大中小学各学段教学的有效衔接，南京大力推进大中小学思政课一体化建设。

2021年，南京市委教育工委下发《关于组建南京市大中小学思政课一体化建设联盟的通知》，组建了15个大中小学思政课一体化建设联盟，涵盖南京大学、南京师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学等近10所在宁高校，以及百余所中小学校（幼儿园）。

各联盟锚定思政育人方向，建立起一体化教育教学机制、联合培养机制、资源共享机制、协同育人机制、评价反馈机制，打造思政“共育”平台，构建大中小学思政课建设共同体。

联盟校取长补短，共同进步。南京理工大学马克思主义学院党委书记季卫兵介绍，南京理工大学加强与中小学各学段的对接与协同，定期组织课程研讨，联合开展学情调研，通过大师领航砺学、学科浸润促学、社团共建助学等方式加强校际联动，实现载体共建和资源共享，带动更多联盟校探索思政一体化新路，不断提升思政课教师的理论素养和专业水平。

联盟建设成效逐渐彰显。“我们坚持实效办思政，利用区域资源，构建大中小学思政课一体化联盟，以思政课程为核心，融合各类课程特色，逐步建成纵向衔接、横向贯通、有机融合的立体化思政育人体系，并实现教育集团全覆盖。”秦淮区委教育工委书记、区教育局局长庄芸说。

多措并举

打造高素质的思政课教师队伍

让思政教育“活”起来，教师是关键。2023年8月，来自南京市的思政课教师们齐聚南京航空航天大学，共同学习“如何上好思政课”。

专题理论示范研修班提供了交流学习平台，有助于思政课教师快速成长进步。“我将把此次培训的收获，落实到指导一线教师改进思政课程教学、创新思政课教育教学方式、提升思政课教学效果的实践中去，让思政教育活水真正涌入学生心田。”南京市教学研究室中学政治教研员、正高级教师王小叶说。

为加强中小学思政课教师队伍建设，从2020年开始，南京市委教育工委、市教育局正式启动每3年一轮的中小学思政课教师专题理论全员轮训工作。与此同时，全市还依托联盟高校组织实施各区中小学思政课教师全员培训。

此外，南京还整合思政教育资源，精心设计集理论解读、生动宣传、现场展评于一体的思政教育品牌项目——南京“思政好声音”，为思政教师学习展示提供平台，并邀请16位高校教授、行业专家组建团队进行专业指导，有力推动了思政课改革创新的步伐，提升了思政课教师队伍的整体素质。

铺路架桥

跨学段教研更顺畅

“请告诉同志们，就是烧成灰，我邓中夏也是共产党员……”近日，一场题为“追寻信仰之光”的“大思政课”专场展示活动在雨花台烈士纪念馆举行。

2023年6月，“雨花台区大中小学思政课一体化联盟大教研组”揭牌。联盟学校深挖思政教育资源，拓展课堂教学内容，开展多样化教学研究，打造红色思政课品牌，推动大中小学思政课一体化持续走向深入。

“同上一节课”让各学段教师获益良多。南京市莲花实验学校（初中部）教研组组长白林认为，跨学段教研纵向搭建学段桥梁，横向引导各校将学科课程和学科德育充分融合，构建“大思政”格局。

通过挖掘和开发课程中的思政元素，强化思政课程与课程思政及校本特色课程的融合，南京推出一大批“有引领力”“有感染力”“有传播力”的思政“金课”，引导学生在学习实践中厚植爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行。

目前，南京市已建立起一体化教学研究机制，正积极探索富有地域特征的大中小学循序渐进、螺旋上升的思政课体系建设模式，小学阶段重在启蒙道德情感，初中阶段重在打牢思想基础，高中阶段重在提升政治素养，大学阶段重在增强使命担当。

（记者 李健 苏雁）

(责编：李昉、孙竞)