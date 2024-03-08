原标题：促高校学子在当地就业

“什么？餐饮企业也招聘新媒体专业毕业生？”

2月28日下午，位于安徽省合肥市的合肥师范学院体育馆内人头攒动——安徽省级高校毕业生系列招聘活动“暖心专场”正在此举行。握着互联网“大厂”、科技公司的实习履历，来自合肥师范学院的瞿颖（化名）望着安徽本土餐饮企业“老乡鸡”的招聘需求表出神。

瞿颖是一名“网络与新媒体”专业的00后，她向记者坦言：“今天来招聘会，就是想看看有没有留在合肥本地的对口岗位。”

“我们需要短视频制作和新媒体社交平台运营维护人员，欢迎有相关经验背景的同学积极投递。”在“老乡鸡”招聘展位旁，人力资源部招聘经理陈明正手里已经捏着一叠简历。陈明正介绍，为了“拥抱网络流量”，如今传统餐饮行业纷纷转战新媒体，在社交媒体平台上直播带货。于是，除了门店经理、财务会计等岗位外，新媒体专业的毕业生也成为此次“老乡鸡”急需的招聘人才。

经过双方初步沟通交流，瞿颖慎重地向这家餐饮企业投递出她当天的第一份简历。而在活动现场，来自安徽省内的30多所高校的4000余名毕业生，正与用人单位热情沟通，进行双向选择。

“2024年高校毕业生即将走出校门，安徽省人社部门会同教育主管机关启动了省级高校毕业生系列招聘活动。”安徽省人社厅就业促进和失业保险处三级调研员钱旭东介绍，随着安徽省内战略新兴领域崛起，新能源、汽车制造、生物医药企业成了“用人大户”。在活动现场，270余家用人单位带来了1.2万个需求岗位。

记者注意到，招聘活动现场不仅有面向应届毕业生的校园招聘岗位，还为具备工作经验的求职者设置了社会招聘专区。而在“就业指导区”前，更有大量青年学子排起长队。

“老师，我今年的研究生考试成绩不是很理想，现在很迷茫！不知道接下来该服从调剂，还是干脆‘二战’？”咨询台前，来自安徽省内一所“双非”院校的刘文超（化名）求助职业导师指点迷津。

“如果你的最终目标是工作，等分数线公布后，可以尝试调剂非全日制研究生。”桌子另一端，就业指导老师、合肥师范学院专职辅导员宗彪扶了扶眼镜，给出了建议，“边工作边读研，即能获得工作经验，又能满足自己的学术理想，何乐不为！”

听了指导老师的建议，刘文超迷茫的眼神里闪过一缕兴奋。

“我们希望更多青年人才能够学在江淮，留在安徽，助力本地产业发展与经济振兴。”钱旭东介绍，从今年3月中旬起，安徽人社部门将通过省、市、县三级联动，陆续举办“服务十大新兴产业”“振兴皖北发展”等系列招聘活动，在促进高校学子在皖就业的同时，帮助安徽企业匹配适合的产业人才。

（记者 马荣瑞）

(责编：李昉、孙竞)