原标题：大力发展普惠托育服务

吴效科 全国政协委员、黑龙江省医院院长

婴幼儿的养育成长，关系到千家万户。黑龙江省出台《优化生育政策 促进人口长期均衡发展的实施方案》，健全完善普惠托育服务支持政策，减轻家庭生育养育教育子女负担。截至2023年6月，黑龙江省3岁以下婴幼儿托位总量达到7.86万个，比上年增长了22.24%。

普惠托育服务是促进人口长期均衡发展的重要举措，对减轻家庭生育养育负担、增进生育家庭民生福祉、提振生育意愿等意义重大。

我建议大力发展普惠托育服务，完善普惠托育服务体系，在经济欠发达地区、边疆省份及边境地区开展普惠托育服务试点。将普惠托育服务纳入基本公共服务体系，通过中央转移支付或基本公共服务项目等方式，对普惠托育服务机构进行补助，在基础设施建设和从业人员培训等方面给予支持。

同时，建议在实施中央预算内投资公办托育服务能力提升项目、普惠托育专项行动项目时，将项目投资范围扩大到边境地区、资源枯竭地区、粮食主产区和生态保护区。

（记者 李丽云 朱虹整理）

(责编：郝孟佳、李昉)