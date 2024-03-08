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王桂林委员：逐步普及十二年义务教育

2024年03月08日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：逐步普及十二年义务教育

王桂林 全国政协委员、广州市政协副主席、广州市科技局局长

王桂林 全国政协委员、广州市政协副主席、广州市科技局局长

　　九年制义务教育为提高人民群众教育水平、促进教育公平作出了重要贡献。随着数字化智能化时代到来，经济社会进入高质量发展新阶段，高素质人才成为我国参与全球竞争的关键力量。因此，推动教育体系改革，逐步普及十二年义务教育，提高人民群众受教育年限和整体素质，已经成为一项迫切任务。

　　随着产业结构的主导方向加速向技术密集型产业方向转变，职业技能迭代更新速度加快，需要人们具备更强的适应新技术的学习能力。而以通识教育为导向的基础教育，将使国家创新能力得到进一步提升，有助于推进教育优质均衡发展，实现教育减负的改革目标。

　　为此，我建议，首先描绘逐步实现十二年义务教育的路线图，立法将高中阶段纳入义务教育，健全相关配套体系。其次，探索创新机制，加快普及普通高中教育，推动中等职业学校改制。最后，加大教育投入力度，办好人民满意的教育。优化财政支出结构，优先保障教育支出，促进教育公平。

　　（记者 叶青整理）

(责编：郝孟佳、李昉)

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