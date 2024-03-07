原标题：锻造“特色融合”办学核心优势

今年的政府工作报告提出，深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。中国科学院院士、郑州大学校长李蓬代表认为，办好世界一流大学，需要锚定高水平综合性研究型大学定位，以创新为引领，以卓越为目标，在强化专业、学科和服务特色的基础上，推动“特色融合”，形成办学核心优势。

李蓬代表说，郑州大学突出专业特色培养卓越人才。学校坚持“价值引领、思维塑造、能力培养、知识传授”四位一体理念，以“有内涵的卓越”为目标，聚焦基础学科人才、卓越工程师、高层次科技创新人才，致力于培养品格过硬、学术扎实、视野宽广、素质全面的复合型行业领袖。

李蓬代表介绍，郑州大学着眼专业培养方案，结合“四新”专业要求优化培养方案，丰富通识教育资源供给，强化以学科为基础的专业教育核心体系建构，突出实践教学，通过导师导学、小班研学、专题讲学等多元化方式，开展研究性教学，强化人才自主性和个性化成长。

在塑造学科特色、提升硬核实力方面，郑州大学发挥临床医学、化学、材料、工程等学科优势，在脂代谢和代谢性疾病、化学合成及创新药物、战略关键金属冶金技术、水利交通基础设施快速修复技术等学科方向加快突破，产出航天员面窗、高性能ITO靶材、金刚石光电材料、苯选择加氢绿色催化技术等尖端科研成果，形成学科发展特色优势。“同时，学校以前瞻学科布局培育特色，重塑学科建设机制，推进优势学科提升、基础学科振兴和新兴交叉学科培养三大计划，布局8个学科建设创新中心，牵引形成主干学科与支撑学科交叉融通的特色学科群，打造层次分明、动态生长的学科体系。”李蓬代表说。

“学校持续以高端人才和大平台支撑学科特色发展。”李蓬代表介绍，郑州大学实施人才强校战略，集聚一批院士等学术大师，聚焦重大科学问题，引领形成具有独特优势和影响力的学科特色。不断夯实平台支撑功能，建成国家超算郑州中心，建设河南省首个大科学装置超短超强激光平台，牵头或参建11家省实验室等平台。

在立足区域特色，强化创新服务方面，郑州大学努力在服务产业上提升优势。“比如，强化应用研究和技术突破，在服务河南生物医药、人工智能、新材料、新能源、工程防灾等方面不断作出贡献。”李蓬代表说。

郑州大学还充分发挥历史、考古、古文字学等学科和专业优势，守好华夏文明研究主阵地，助推文化强省建设。

“下一步，郑州大学将持续坚持专业特色、学科特色和区域特色相融合，强化学科与专业一体化建设、科研与地方需求一体化对接、人才培养与支撑区域发展一体化衔接，打通学术发展、人才培养、服务社会的链条，构建‘三个特色’相互支撑、相互融汇的办学格局，在建设世界一流大学的实践中不断锻造办学核心优势。”李蓬代表表示。

（记者 王胜昔）

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