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贵州省教育厅党组书记、厅长邹联克代表：

加快补齐中西部地区高等教育发展短板

2024年03月07日08:32 | 来源：光明日报
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原标题：加快补齐中西部地区高等教育发展短板

今年的政府工作报告提出，实施高等教育综合改革试点，优化学科专业和资源结构布局，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，增强中西部地区高校办学实力。2023年，我国各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人，全国共有高等学校3074所，比上年增加61所。从数量上看，中西部高校占据我国高等教育的“半壁江山”。但客观上，高等教育发展不平衡、不充分现象依然突出。中西部高等教育经费投入水平偏低、师资结构亟待优化等问题，一定程度影响了中西部高等教育发展整体水平提升。

对此，建议支持中西部地区高等教育差异化发展，加快补齐中西部地区高等教育发展短板。要延续并强化政策支持力度、发挥东西部协作带动作用、支持设立新时代振兴中西部高等教育改革先行区，助力中西部高校实现跨越式发展。要完善教育财政投入、健全教育经费使用机制、设立振兴西部地区高等教育发展资金，推动中西部高等教育实现可持续发展。要围绕产业链部署创新平台，重点聚焦国家战略需求和现代化产业体系建设，支持中西部高校以“双一流”建设为引领，增强办学实力，实现高质量发展。

（记者陈冠合、邱玥采访整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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