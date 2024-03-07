原标题：建高原医学康养基地

今年的政府工作报告指出，“加强重要江河湖库生态保护治理。持续推进长江十年禁渔。实施生物多样性保护重大工程。完善生态产品价值实现机制，健全生态保护补偿制度，充分调动各方面保护和改善生态环境的积极性”。青海地处地球第三极的青藏高原，被誉为“三江之源”“中华水塔”，是国家重要生态安全屏障。国家公园建设走在全国前列，青海湖水体面积不断增加，三江源地区野生动物种群明显增多……近年来，青海省委省政府坚定不移贯彻习近平生态文明思想，深入学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，胸怀“国之大者”，筑牢国家生态安全屏障，青海生态保护不断取得新成就。就青海如何书写美丽生态大文章、实现人与自然和谐共生等问题，本报记者专访了青海省政协主席公保扎西委员。

“青海是青藏高原生物多样性最具代表性的区域之一，是高原医学的天然试验场。如何立足‘三个最大’省情定位，打好生态牌，念好康养经，走好绿色路？”公保扎西委员介绍，近年来，青海省政协按照党中央和青海省委决策部署，依托吴天一院士有关高原康养医学研究成果，提出高原康养医学及产业发展思路，并广泛开展各项履职活动，为青海生态保护和高质量发展探索了新路径、汇聚了新共识。

2023年，青海省政协将“加快高原医学康养基地建设”列为主席民主监督议题，采取听取介绍、集体视察、座谈交流等方式，全面了解青海省高原医学康养基地建设推进情况及工作中存在的问题和困难，举行吴天一院士创新中心和青海高原康养核心基地挂牌仪式，以期探索更加切合实际的解决之道。“我们通过专题调研、专题协商座谈会、双月协商座谈会的方式持续聚焦、深入协商、凝聚共识，这背后体现的是青海省政协及委员们对高原康养医学及产业发展的高度重视和重点关注。”公保扎西委员说。

如何在推动法律贯彻落实中彰显政协新担当新作为？人民政协是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。公保扎西委员认为，人民政协具有联系各方、凝聚人心、汇聚力量的独特优势，也是推动法律贯彻落实不可或缺的重要力量，理应在这方面多下功夫、多想办法、多出主意。

2023年4月1日，黄河保护法正式施行。2023年7月6日至7日，青海省政协十三届三次常委会议围绕“贯彻落实黄河保护法，推动青海黄河流域生态保护和高质量发展”协商议政。“这体现了青海各级政协组织和广大政协委员坚定践行习近平生态文明思想、牢记‘国之大者’、切实扛起黄河源头保护治理责任的使命担当和自觉行动。”公保扎西委员表示。

2023年9月1日，青藏高原生态保护法正式施行。此前，青海省政协就围绕贯彻落实青藏高原生态保护法召开了座谈会，通过学习交流，深刻把握这部法律的重要政治意义和时代价值，号召青海省各级政协组织和广大政协委员要把学习宣传贯彻青藏高原生态保护法作为履行职能的重中之重，勇于担当，积极作为，以高质量履职成果助推法律贯彻落实。

“依托政治协商职能，提升人民政协参谋作用。生态文明是人民群众共同参与、共同建设、共同享有的事业。”公保扎西委员对此深有感触，“青海的生态文明建设更需要全社会、各族各界人士的广泛参与。团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素为生态文明建设服务，青海政协应该而且能够大有作为。”

公保扎西委员指出，长期以来，青海省政协动员和组织广大政协委员自觉投身青海生态文明建设，不断增强建设生态文明的认同感和紧迫感，结合各自岗位职能，身体力行、作出示范、发挥作用。政协委员积极借助调研报告、提案等多种形式，针对进一步总结国家公园体制试点经验、加强三江源地区生态环境保护、清洁能源示范省建设等事关青海省大局的生态文明建设重点领域，向各级党委政府提出意见建议。2023年，青海省政协在生态保护方面提出43件提案。同时，积极督办重点提案，通过走访承办单位、主动参与办理等完成了“加强青海省生态产品价值实现的市场机制设计”“加快推进青海省国家公园特许经营”等重点提案督办工作。

“2024年，青海省政协将立足于‘三个最大’省情定位，全面贯彻落实习近平生态文明思想，紧扣青海省委省政府中心工作履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，更好发挥人民政协在青海生态文明建设中的职能优势，坚持团结和民主两大主题，不断汇聚懂青海、爱青海、兴青海的强大合力，全面助推生态文明高地和产业‘四地’建设，为奋力谱写中国式现代化青海新篇章不懈奋斗。”公保扎西委员说。

（记者 万玛加 王雯静）

(责编：李依环、郝孟佳)