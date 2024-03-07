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全国人大代表杨永修：高技能人才应以能力论英雄

2024年03月07日08:25 | 来源：科技日报
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原标题：高技能人才应以能力论英雄

　　【代表委员手记】

　　杨永修 全国人大代表、中国一汽研发总院试制部高级技师

　　我是从职业院校毕业、在一线成长起来的技术工人代表。基于自身的成长经历，我格外关心汽车产业高技能人才的培养问题。中国民族汽车品牌要步入世界舞台中央，需要越来越多的高技能青年人才。

　　去年全国两会期间，我提交了三份建议。作为一名全国人大代表，履职以来最开心的事，莫过于提交的建议得到了有关部委的答复并落地。我希望为职业教育和汽车产业的高质量发展作出更多贡献。

　　一年的履职经历，让我拓宽了视野，对全国人大代表肩负的责任也有了更深刻的理解。过去一年里，我深入企业重点研发岗位、职业高校、民营企业、乡村社区等开展走访调研，掌握了丰富的第一手资料，把全国人大代表需要履行的职责融入我每一天的工作和生活中。

　　当前，汽车产业正处于转型的关键时期。汽车正从单纯的交通工具，向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。这使得该产业对高技能人才的需求不断增加，也对人才培养体系提出了更高的要求。

　　今年，我提交的建议之一，就是推动现代职业教育高质量发展。我建议，围绕高端产业和高新技术等领域设立高端技术技能岗位。破除学校、学历要求障碍，以能力论英雄。畅通职业本科层次人才高端就业通道，改善职业本科教育社会认可度较低的窘境，满足企业对人才的需求。

　　近年来，我们建立了国家级技能大师工作室和劳模创新工作室。围绕项目攻关、技术创新、人才培养三大方面，我们开展了快速试制、集成制造等多项试制技术研究，累计培训2000余人次，自主解决技术难点130余项，培养了一大批技术过硬的高技能人才。

　　未来，汽车产业转型将更加深入，对创新的要求也会越来越高。作为一名技术工人，我将立足本职，持续不断地进行技术攻关，为民族汽车品牌的发展贡献自己的力量。作为一名全国人大代表，我将始终和广大青年工人站在一起，听取并反映他们意见和要求，和他们共同为建设制造强国而奋斗。

　　（杨仑整理）

(责编：郝孟佳、李依环)

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