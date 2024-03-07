“宁心谋发展，政企话繁荣——宁化街道2024年新春企业家大会”日前在福建省福州市举办，福州市台江区首个“青年创业就业实训基地”在会上正式揭牌。

为更好地服务台湾青年人才，福州市台江区宁化街道和福州市台湾青年创业就业服务中心联合成立“青年创业就业实训基地”，旨在为在榕台青提供政策解读、资源共享的支持与帮助，营造一个良好的创业发展环境。

福州市台湾青年创业就业服务中心副秘书长陈玲介绍，基地成立后，将发挥桥梁纽带作用，通过线上线下、个性化定制等方式，推出一系列具体措施，切实解决台青在榕生活、工作和创业中遇到的问题，为台胞办实事、做好事、解难题，助力两岸融合发展示范区建设。

实训基地提供职业发展支持、政策咨询、助创对接、文化交流等服务。“通过基地的成立，我们希望把服务台青的职能延伸到街道的‘最后一里路’。”陈玲说。

据了解，实训基地设在闽江北岸中央商务区。目前正在设计中，预计4月份投入装修，6月初完成装修投用。实训基地投用后，宁化街道还考虑重点吸引台湾商家入驻商务区，打造台湾美食街及与台湾企业相关的上下游产业链，帮扶台湾企业更好发展。

台湾创业青年、福州老夫子咨询服务有限公司项目总监吴升桦分享了自己在福州创业的历程。他来自台北，在榕创业已经十多年，目前在福州市台江区从事教育培训和网络新媒体运营工作。

吴升桦说，创业初期他遇到过困难和挑战，但在福州友好的环境下，公司顺利度过了初创期，“福州是一块风水宝地，就业创业环境一流，非常宜居”。吴升桦期待有更多的台湾青年一起来闽江北岸打拼。

春节前，通过福州青创促进会与宁化街道的对接和帮助，吴升桦所在的团队于福州市台江区的新春喜乐集市街举办了一次两岸主题的活动，获得良好效果。

台江区宁化街道党工委书记张建兵表示，该区有着深厚的历史积淀和雄厚的经济实力，希望更多台湾青年通过就业创业基地充分展示青春活力和独特创意，在创业道路上以梦为马、不负韶华，共同把闽江北岸中央商务区建设得更加美好。（郑江洛）

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