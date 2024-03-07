新华社北京3月6日电 （记者孙少龙、秦婧）全国人大代表、雄安新区党工委书记、管委会主任张国华6日在河北代表团开放日发言时介绍，雄安新区优化“引育留用”体系，提供全方位、全要素、全周期的人才服务，目前已发放雄才卡10481张。

记者了解到，“雄才卡”即雄安新区人才引进一卡通，根据社会贡献、专业程度和学位等级分为ABC三类，持卡人可享受涵盖教育、医疗、住房、税收奖励等在内的政策支持。

张国华介绍，为营造能“留住人”的服务生态，雄安新区还实施了雄才安居工程，建设一批青年人才驿站，构建“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房保障体系，同时抓好子女教育等各类要素配套，让各类人才放下行囊、成就梦想。

除此之外，雄安新区在制定能“吸引人”的政策体系、构建能“集聚人”的产业平台、组织能“聚人气”的品牌活动等方面也推出了一系列举措。以组织能“聚人气”的品牌活动为例，张国华介绍，雄安新区举办了“科技·人才·创新周”，开展中关村千企、百所高校、百家科研院所、首都大学生系列雄安行活动和“雄安拔节生长· 北京行活动”，对接企业2300多家，与150所高校签订合作意向书。

“3000余名高层次人才、企业家、高校代表会聚雄安，2万余名北京高校学生到新区研学求职，雄安新区人气越来越旺。”张国华说。

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