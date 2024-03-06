原标题：（两会访谈）歌唱家廖昌永：人工智能无法取代艺术家

中新社北京3月5日电 题：歌唱家廖昌永：人工智能无法取代艺术家

作者 张杨彬

面对“AI(人工智能)是否会取代音乐家”的问题，全国政协委员、上海音乐学院院长廖昌永十分笃定地回答，不可能。

“就像我们面对面交流，如果是一个机器人跟你交谈，还会产生同样的情感体验吗？音乐和其他所有艺术一样，是需要灵光乍现的时刻的。”他说，这才是艺术最鲜活、最感人之处。

“不过，人工智能可以为艺术创作带来很多便利，我们要拥抱新科技。”作为著名歌唱家，廖昌永认可科技对创作的帮助和促进作用，“比如实景布置和虚拟现实技术配合恰当，可以打造更美的舞台。”

除了艺术创作本身，廖昌永也十分关注艺术高校为社会提供公共服务等话题。

2023年全国两会，廖昌永涉及大学校园有序开放的建议引发热议。可喜的是，今年全国高校陆续“敞开怀抱”。应该如何用好高校资源服务公众？今年，廖昌永的提案中包含对这一问题的思考，“简而言之，以高校作为主阵地，统筹好文化事业和文化产业，共同繁荣发展。”

2024年第一天，上海音乐学院校园正式对外开放。“现在已经有超过1.5万人次通过预约形式来听讲座、看排练、看演出，大家反响是非常好的。”

廖昌永说，高校不仅是教学和科研机构，也应该承担服务社会的责任。

占地百余亩的上海音乐学院校园内，坐落六栋历史保护建筑，还有世界一流的歌剧院音乐厅。“希望大家走进校园，除了看见美景外，还能感受我们近百年的学术氛围。”廖昌永介绍，建筑里布有展览，安排讲座；剧院里既有演出季的高质量演出，也结合学生实践提供低票价演出服务，仅需三五十元(人民币)。

“上海音乐学院自创立之初，有先辈所期的三个愿景——养成音乐专门人才，一方输入世界音乐，一方从事整理国乐，期趋向于大同，而培植国民美与和的神志及其艺术。”所谓“培植国民美与和的神志及其艺术”，即社会美育，除此之外，“趋向于大同”也是他一贯为之努力的。

回望中国音乐史，廖昌永说，钟鼓琴箫等华夏正声，与胡琴、琵琶、唢呐、筚篥等外来乐器，共同构成中国音乐。千年间，中国音乐从未停止与各种外来文化的交流融合，“正是这种融合、包容铸就了中华文化的独特魅力。”因此，廖昌永也提议兴办更多国际音乐比赛，把国际上优秀的艺术作品引进来，让中国好的作品也能通过交流平台走出去。“让世界上更多人了解中国艺术歌曲、音乐创作。”

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