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吴为山：建议统筹构建“大美育”工作体系

2024年03月06日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：（两会速递）吴为山：建议统筹构建“大美育”工作体系

　　中新社北京3月5日电(记者 马帅莎 应妮)美育涉及全民审美素养的提升，更关乎文化的传递、心灵的涵养、理想的培植。全国政协委员、中国美术馆馆长吴为山日前提出“推进全民美育 提升人口素质”的提案，建议统筹构建一体设计、分段实施的“大美育”工作体系。

　　全国政协委员、中国美术馆馆长吴为山近照。(中国美术馆供图)

　　在吴为山看来，全民美育体现美的化育、营造美的环境、提供美的享受，从青少年儿童到中青年再到老年人，全民美育是全面性、终身性的美育。要打通“围墙”，统筹构建一体设计、分段实施的“大美育”工作体系。

　　吴为山建议从多个方面实施全民美育。在网络空间，通过展示经典艺术作品，弘扬社会主义核心价值观，促进网络环境的净化。通过各种新媒体新技术传播美，打造品牌，加强互动，引领风尚，提升公众审美水平和文化素养。

　　他建议在全民美育中改善社区环境。将全民美育与社区建设、社区治理有效结合，提升公共空间的美学价值，营造良好的社区环境。通过美化公共空间、举办文化艺术活动等方式，增强社区居民的归属感和文化认同。

　　他建议通过全民美育带动教育改革。进一步在学校教育中强调中华美学精神，将美育贯穿于整个教育体系，让经典艺术进课本进课堂，打造高质量的美育课程体系，带动改变功利性思维，循序渐进培养学生的艺术素养和创造力。

　　他建议通过书法普及带动全民美育。书法艺术不仅饱含中国文化精神，对民众而言也是便于起步和学习的艺术形式。可从当下便捷廉价的软笔书写等形式逐步推广拓展到毛笔字，进一步普及全民书法教育，更好感受中国字的独特魅力，增强文化自信。

(责编：郝孟佳、李依环)

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