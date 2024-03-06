原标题：勇于担当，培养更多拔尖创新人才

【两会专访】

教育兴则国家兴，教育强则国家强。浙江大学党委书记任少波委员在接受本报记者专访时表示，作为我国高等教育“排头兵”的一流大学应明确责任担当，为中国式现代化建设贡献高等教育力量。

政府工作报告提出，落实立德树人根本任务。任少波委员表示，一流大学要牢记为党育人、为国育才的初心使命，把育人放在组织系统的中心位置，强化有使命感的探究式学习，着力造就更多担当大任、全球胜任的拔尖创新人才。浙江大学持续构建以学生成长为中心的卓越教育体系，着力推进学有所引、学有所专、学有所进、学有所乐、学有所助，聚焦基础学科和国家关键领域优化招生规模结构，承担国家急需高层次人才培养专项任务，深化科教融汇、产教融合，做实“启真问学”“教授学术小组”等学生实践创新能力培养品牌活动，依托高能级平台引导高层次人才全面参与人才培养，着力提升人才自主培养质量。学校近年来走向国家战略急需重要岗位的毕业生数量不断增长。

人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。政府工作报告提出，全方位培养用好人才。任少波委员说，作为我国引育高水平人才的主阵地，一流大学要强化人才作为第一资源的核心地位，加大力度吸引集聚全球杰出人才。浙江大学深入实施新时代人才强校核心战略，着力推进实施学术大师汇聚计划、高层次人才培育支持计划、百人计划、全球讲席计划等，加强全球顶尖人才引育，加大青年人才培养支持力度，完善以人为本、人尽其才、追求卓越的制度体系，营造近悦远来的人才生态。学校近年来高层次人才和国家级优秀青年人才实现倍增，海外引才数走在全国高校前列。

政府工作报告提出，加快推动高水平科技自立自强。任少波委员认为，一流大学要勇担服务高水平科技自立自强的战略使命，致力探索新赛道、联动产教研、解决大问题，培育更多原始创新和重大攻关成果。浙江大学聚焦“四个面向”，着力推进引领性创新和有组织科研，深入实施“启真计划”“紫金计划”等，在脑机智能、新物质创制、深海机器人等前沿领域取得丰硕成果，在清洁能源、高端装备制造、传染病诊治等国家急需领域实现一系列重大关键突破。

高校是我国哲学社会科学“五路大军”的重要力量，承担着服务建构中国自主知识体系的历史使命。任少波委员介绍，浙江大学积极传承弘扬中华优秀传统文化，推进马克思主义中国化时代化，高质量完成“中国历代绘画大系”编纂出版工作并开启全球传播新篇章，积极参与敦煌文献系统性保护整理出版工程，耗时20余年编成出版《敦煌文献语言大词典》，编纂“中华礼藏”“中国历代登科总录”等重大文化典籍。

任少波委员表示，浙江大学将继续秉持高远使命引领下的战略型发展理念，把推进中国式现代化作为最大的政治，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理贯穿始终，努力当好推进教育、科技和人才融合发展的探索者，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出积极贡献。

（记者 陆健 通讯员 柯溢能）

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