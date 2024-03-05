原标题：中国实学研究会社会美育专业委员会成立大会在中央美术学院召开

3月3日上午，第六届社会美育国际艺术节高校论坛暨中国实学研究会社会美育专业委员会（以下简称“专委会”）成立大会在中央美术学院举办。大会由中国实学研究会、重庆大学艺术学院、中央美术学院美术教育研究中心主办。来自全国各地50余所高校的专家、学者以线下与线上相结合的方式参会，共同探讨新时代社会美育发展的创新路径。

会议现场。

中央美术学院院长林茂指出，随着全面建设社会主义现代化国家的新征程，加强美育普及，弘扬中华美育精神已成为时代命题。面向未来，林茂希望专委会根据社会转型期新问题新需求，抓住人们对美好生活与发展不平衡的主要矛盾，通过公众美育现场和专业艺术学院的有效互动，提升人们的审美素养，为社会创新创造贡献力量。

中国实学研究会会长王杰介绍，中国实学研究会以“实事求是”为宗旨，以“经世致用”为主要内容，自建会以来，中国实学研究会与国内高校展开合作，并积极联合、组织东亚国家实学界共同开展实学思想研究，形成了中、日、韩三国实学界团结合作的学术交流氛围。王杰希望，专委会在实学会的平台上，能够共同推动社会美育影响社会、影响人民。

联合国妇女国际论坛原主席侣海林表示，美不仅仅是色彩、线条、比例，更存在于所有的生活细节里，审美无处不在。美的教育应当深入到生活的方方面面，真正做到“形象美、语言美、行为美、思想美、气质美”，国民整体素质的提高需要从美育开始，专委会的成员导师们任重道远。

会上，中国实学研究会秘书长徐治道宣读同意成立社会美育专业委员会的批复文件。专委会发起人，中央美术学院美术教育研究中心执行主任，教授、博士生导师，中国实学会理事，北京靳尚谊艺术基金会理事兼副秘书长马菁汝介绍了大会的筹备情况。

重庆大学艺术学院党委书记蒋华林谈道，期待以本次会议为契机，重庆大学艺术学院与美育教育中心将加强与专委会、中央美术学院等兄弟院校的美育教育机构、专家学者的深化交流与合作，共同推动美育学术研究、美育教育和美育社会实践。

中国实学研究会会长王杰、原联合国妇女国际论坛主席侣海林共同为专委会揭牌。揭牌仪式完成后，专委会第一届会员大会正式召开，会议审议表决通过了《中国实学研究会研学实践教育专业委员会第一届人事安排建议》等相关文件。王杰分别为在座专家学者颁发聘书。

本次论坛的研讨会分上、下半场。上半场由中央美术学院《美术研究》杂志社社长，教授、博士生导师，专委会副会长兼秘书长张鹏主持。下半场由中国美术家协会理论委员会主任、教授、博士生导师，专委会学术委员会主任尚辉主持。

尚辉在总结发言中表示，希望能够形成长远的社会美育论坛，将专业美术教育以及在各个层面的美术教育中所呈现的问题与实践经验，以学术论坛的方式进行交流与促进。同时，他希望专委会进一步做好社会美育骨干与群体的孵化工作，将社会美育工作进行专业化、系统化的推广。（邱晓琴）

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