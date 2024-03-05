人民网北京3月5日电 （记者郝孟佳）记者从教育部获悉，日前，各地各高校深入开展“寒假促就业暖心行动”，围绕高校毕业生求职就业中的重点难点问题，持续开展就业指导服务。

聚焦就业市场建设，持续举办系列招聘活动。各地各高校抢抓春季招聘关键时期，积极举办线上线下招聘活动，为用人单位和毕业生搭建供需双选平台。上海市教委与其他省份教育部门联合举办“2024届上海高校毕业生网络双选会”，参会单位1500余家，提供就业岗位7000余个。四川教育厅与浙江省委组织部等部门联合举办“高校毕业生浙江专场招聘会”，提供就业岗位6300余个，现场达成初步意向超1100余人。新疆教育厅举办“教育部直属师范大学新疆生源公费师范毕业生专场招聘会”，全疆各地州的400余家学校共提供岗位2500余个。浙江大学举办“毕业生冬季空中双选会”，通过学校自主搭建平台与毕业生在线互动近1800次。同济大学举办2场“寒假专场-同济大学2024届毕业生系列招聘活动”，参会单位295家，提供就业岗位1172个。

聚焦供需精准对接，访企拓岗挖掘就业岗位。各地各高校开展形式多样的访企拓岗校企供需对接活动，推进校企在定向人才培养培训、共建就业实习基地、重点领域校企合作等方面深度对接。陕西教育厅指导全省高校寒假期间开展访企拓岗活动1508场，走访企业2544个，新开拓就业岗位4.1万个。河南教育厅精准对接各高校深入实施“高校书记校长访企拓岗促就业专项行动”，走访企业5964家，新开拓就业岗位11万余个。齐鲁工业大学（山东省科学院）走访用人单位40余家，新开拓就业岗位1200余个。阿克苏职业技术学院走访企业109家，新开拓就业岗位835个。

聚焦贴近学生需求，暖心提供就业指导服务。各地各高校以“云课程”“云指导”“云直播”等形式，为毕业生提供生涯规划、政策解读、求职技能等实用性就业指导服务。黑龙江教育厅打造“互联网+就业”模式，优化升级“网上就业超市”，提供线上宣讲、远程面试、网上签约一站式服务，毕业生在省校平台远程面试近10万人次，网络签约3.1万余人。吉林大学精准分类开展“云指导”，举办朋辈云分享、公务员选调生选拔培育计划、“语”你相伴等特色活动40场，为近6000人次报考选调生及公务员岗位和出国留学的毕业生提供就业帮扶。中国地质大学（武汉）面向考研复试、求职应聘、考公考编、出国升学等不同群体，分类开展“云指导”训练营系列活动20余场，覆盖学生近2000人次。广西师范大学依托“一网一微一端一群一线”“五位一体”服务保障网，启动寒假“不停歇”值班服务模式，微信发布80多条，宏志助航信息共享发布6期，推送1500多家单位超9.8万个岗位，以服务“加热”不断助力毕业生“暖就业”。

聚焦急难愁盼问题，精准开展就业困难帮扶。各地各高校持续关注脱贫家庭、低保家庭、残疾等重点群体高校毕业生，认真落实“一对一”帮扶责任制，与困难学生开展结对帮扶。北京交通大学举办就业帮扶“云访谈”、“就业茶话会”等活动10余场，为学生提供就业形势解读、求职经验介绍、就业岗位推介等个性化服务，覆盖毕业生800余人次。北京科技大学举办“迎战春招”毕业生宏志助航就业技能训练营，开展就业形势与求职准备解读、就业技能提升实训等共5场活动，200余名毕业生报名参与。江汉大学开展求职辅导送上门，现场开展就业指导，为家庭经济困难毕业生送上就业月历、《求职指南》、就业帮扶金等物品的求职大礼包。

据悉，2023年秋季学期以来，教育部依托国家大学生就业服务平台，面向2024届高校毕业生组织43场线上专场招聘活动，累计参会单位6万家，累计汇集发布就业岗位信息771.5万条。面向2024届高校毕业生，累计举办教育部“互联网+就业指导”公益直播课16期，收看人次2960万人次。春季学期开学后，教育部将组织“面向西部地区毕业生招聘专场”“专精特新企业专场招聘活动”“东北全面振兴专场招聘会”等系列线上专场招聘活动，持续为供需对接搭建平台，帮助毕业生顺利就业。

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