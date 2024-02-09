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国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目在“人民网+”客户端直播

2024年02月09日23:12 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京2月9日电 （记者郝孟佳）国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目于7日晚在“人民网+”客户端直播。本次展演主题为“青春的名义”，分为那年那岁、那山那水、那景那情、那星那光4个篇章共22个节目。

国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目。国家开放大学供图

国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目。国家开放大学供图

展演的内容涵盖舞蹈、歌唱、器乐演奏、地方戏曲、非遗音乐、模特表演等，巧思妙用文化元素，精品佳作汇聚一堂，老中青少幼同台展示，呈现暖意融融的视听盛宴，展示国家老年大学的教学成果，体现国家老年大学“德学康乐为”的办学宗旨，努力践行老有所学、老有所乐、老有所养、老有所为。

国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目。国家开放大学供图

国家老年大学教学成果展演暨2024年春节特别节目。国家开放大学供图

据悉，此次展演由国家老年大学、中国教育电视台、中央戏剧学院主办，是推进老年教育高质量发展的创新途径，是国家老年大学主动承担历史使命，成为老年教育主渠道、主动健康强导向和银发经济“催化剂”的重要举措。

(责编：李依环、熊旭)

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