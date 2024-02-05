原标题：科技小院：一头连着田间 一头连着高校

今年中央一号文件提到，推广科技小院模式，鼓励科研院所、高校专家服务农业农村。这是“科技小院”首次被写进中央一号文件。

科技“高大上”，小院“接地气”。2009年，中国农业大学在河北省曲周县创建了全国第一个科技小院——白寨科技小院。科技小院创始人、中国工程院院士、中国农业大学教授张福锁告诉科技日报记者，创建科技小院的初衷是想把农业专业学位研究生派驻到农业生产一线，以“零距离、零门槛、零时差、零费用”的“四零”模式，为农民提供科技培训和服务，切实研究解决农业农村发展中的实际问题。

一个院落、几间平房、三两学生，是科技小院的“标配”。规模虽小，但发挥着服务“三农”、振兴乡村的巨大作用。自第一个科技小院诞生以来，这一模式已在全国范围内得到广泛推广，成为农业科技创新和服务的重要平台。“目前中国农业大学已在全国牵头建立了139个科技小院，将实验室‘搬’到田间地头，并和众多高校院所、科研机构形成了协同创新的良好局面。”中国农业大学副校长林万龙表示。

这些农业院校通过与地方政府、农业部门、科研机构合作，共同推动科技小院在各地落地生根。当前，全国已有30余所涉农高校陆续建立了300多个科技小院，覆盖了20多个省（区、市）。

一头连着高等学府，一头连着田间地头。西北农林科技大学宁夏红寺堡滩羊科技小院研究生韩赛铮告诉记者：“每当我回想起科技小院的工作与生活，脑海中涌现的是一幅幅鲜活的实地操作场景。对我而言，这正是‘在大地上书写论文’的生动实践。”

在国家相关部委的深切关怀与坚定支持下，农业农村部等相关部门对科技小院的发展给予大力支持。2022年，教育部、农业农村部、中国科协共同发布《关于推广科技小院研究生培养模式助力乡村人才振兴的通知》《关于支持建设一批科技小院的通知》，进一步加大支持科技小院力度，扩大人才培养规模，加强规范管理，精准服务“三农”。

在各方共同努力下，科技小院已经成为推动农业农村现代化的生力军。“我们要把科技小院看成服务农业农村现代化的一个模式。未来的科技小院，不但要针对小农户，针对传统生产技术的更新，还要与现代产业、现代企业对接。”林万龙说。

今天，科技小院已走出国门，推广到了老挝和非洲地区8个国家。“科技小院服务阶段也从最初的1.0阶段发展到当今的3.0阶段。”张福锁表示，“科技小院的1.0阶段，主要是帮扶小农户，通过‘四零’模式为农民提供科技服务，并通过科技示范户和大农场的示范作用，带动更多小农户。2.0阶段，是在助力脱贫攻坚过程中，通过助推乡村产业升级，帮助更多农民增收。3.0阶段，则是在助力乡村振兴的过程中，用科技赋能和人才支撑，贡献力量。如今，科技小院进入了新的阶段，我们希望通过小院师生的共同努力，去改变乡村。”

(记者 马爱平)

(责编：郝孟佳、李昉)