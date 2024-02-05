本报记者 肖家鑫

在山东省济南市市区租房上学多年后，晓萌的妈妈决定让孩子回到南部山区仲宫街道的南山实验小学上学。

仲宫街道距离济南市区20多公里，群山环抱，风景秀美，但也受限于地理位置，教育水平原先并不被当地百姓认可。“我们这里地处山区，以前几乎村村办学校，教育资源分散，水平参差不齐。随着乡镇百姓生活水平的不断提高，对教育的需求也越来越高。”南山实验小学校长王佃贵说。2018年，南山实验小学建成招生，正是为了解决这一难题。

打动晓萌妈妈的，首先是实验小学高标准的硬件设施。学校建有科学探究室、音乐合唱室、国画书法室、智慧图书室、陶艺室、创客室、心理咨询室等20多个功能室。“多媒体设备也都是高标准配备，覆盖每一个教室，看着比市区的还先进。”决定回来上学前，晓萌妈妈多次到学校参观。

最终让晓萌妈妈下定决心的，还是学校在师资和教学上的投入与创新。实验小学特别重视特色课程和社团建设，给孩子们创造寻找自己特长的机会，先后开设了体育、艺术、劳动、传统文化、学科类等五大类20多个校级特色课程和社团，每个社团都有自己的社团章程，固定的活动时间和场所。

在现有课程、社团基础上，学校还加强了语文课本剧、数学七巧板、英语情景剧等班级社团建设，帮助学生提升各方面素养。“一入学我就参加了舞蹈社团，虽然平时练习很辛苦，但也让我更加懂得坚持的重要。”晓萌告诉记者。“原来在市区租房陪读，不算生活费，光租金一年就要一两万元，还占着一个劳动力。现在村里的学校，条件好了，再也不用舍近求远了。”晓萌妈妈感慨。

如今，南山实验小学正吸引着越来越多农村娃“回流”，学校也从最初的13个教学班扩展到现在的48个。家长和孩子们用行动投票，见证着这所乡村学校的美丽蝶变。

近年来，济南市统筹推进城乡教育资源优化配置，教育经费优先保障改善乡村学校办学条件，通过开展“义务教育薄弱环节改善与能力提升”专项行动、校长教师交流轮岗、省市级教育强镇筑基行动等，以“抓均衡、促公平”统筹推进城乡义务教育一体化发展，努力办好人民满意的“家门口”的学校。

《 人民日报 》（ 2024年02月05日 12 版）

(责编：郝孟佳、李昉)