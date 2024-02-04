原标题：哈工大牵头研制“威海壹号”卫星发射成功

哈尔滨工业大学3日发布消息，由该校威海校区牵头研制的通遥一体化卫星系统“威海壹号”01/02星搭乘捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。这是哈工大成功发射的第23颗卫星。

作为中国国内首个面向海洋目标探测识别的通遥一体化卫星星座，此次发射的“威海壹号”01/02星每颗重量约95公斤，采用太阳同步轨道，轨道高度为520公里。

卫星星座突破了智能星上处理、高速星地/星间激光通信、双星协同遥感等关键技术，将星地激光通信速率提升到40Gbps，达到中国国内领先水平。卫星入轨后将基于星间激光通信链路首次在轨验证星间遥测遥控、双星协同即时遥感等新技术，为未来卫星空间互联提供重要参考。

为实现“威海壹号”卫星星座的地面支撑，哈尔滨工业大学威海校区在威海牵头建成了中国国内首个激光/微波卫星综合地面站，具有商业卫星的遥测、遥控和遥感数据高速下载功能，也可为其他卫星应用提供支持。

“威海壹号”卫星星座搭载星地/星间激光通信、高分辨率可见光相机等载荷，采用多源信息融合和人工智能识别方式实现远距离、大范围海上目标遥感探测和识别，将为海洋生态资源保护、海上维权执法、渔船管控和应急救援等应用提供重要支撑。（刘培香）

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