本报电 （张舟）据中国驻巴塞罗那总领馆消息，中国甲辰龙年将至，不少国内外游客来西班牙加泰罗尼亚旅游观光、与亲人团聚共度春节。为了大家假期平安、生活顺利，中国驻巴塞罗那总领馆特别提醒大家注意以下事项：

做好防盗措施，注意防火安全。关注工作、学习、生活区域的安全形势，外出途中和进出住所时严防尾随及盗抢。休假或歇业期间，及时启动店铺仓库等区域的自动监控设备，视情增设安防措施，确保摄像头和报警器可正常运转，防止不法分子趁虚而入。强化防火意识，排查火灾风险，合理配置保险以防不测。

旅途谨防盗抢，妥管证件财物。低调出行，时刻看管好个人财物，不佩戴高档手表、首饰、名牌箱包，不携带大量现金，将个人随身物品时刻控制在视线范围内。妥善保管护照等重要证件。提前备好护照、签证、居留卡、学生证、身份证等证件的复印或扫描件，并与证件原件和财物分开存放，以防同时丢失。租车游客在离车游玩时，应避免将任何个人物品置于车内，谨防砸车盗窃行为。在车辆行驶途中，不理会任何陌生人搭讪。妥善购买车辆保险，存好保险凭证。

注意遵纪守法，树立良好形象。遵守西班牙相关法律法规，尊重本地民俗习惯。提前熟悉入境规定，计算好停留时间，避免携带不准入境物品，也不要逾期逗留。参观教堂等宗教场所注意衣着举止，不在巴塞罗那市内等禁飞区域使用无人机。自驾时遵守交通法规，不超速、超载，杜绝酒后驾车。注意言行举止和个人修养，避免在公共场所大声喧哗、衣冠不整、随意丢弃垃圾等不文明行为。

量力安排行程，关注自身健康。冬季呼吸道疾病高发，疾病传播风险升高。建议密切关注当地天气变化，及时增减衣物，行前备好常用药品。保持勤洗手、常通风等良好卫生习惯，如出现发热、咳嗽、呕吐等相关症状，尽快就医。根据自己身体状况安排旅游行程，不过度疲劳。

(责编：李依环、李昉)