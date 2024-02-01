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论文写作二三事（留学记）

刘 涛
2024年02月01日08:29 | 来源：人民网－人民日报海外版
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留学期间，论文写作既是重要的学业任务，也是整合知识、输出观点的过程。留学生写作时有哪些可利用的学习资源？如何突破语言障碍？对此，我分享一些自己的经验。

我的导师曾告诉我，论文写作前要想清楚9个字：是什么、为什么、怎么做，先有如上思路对写作大有裨益。第一部分关乎到论文选题的内容，即明确论点；第二部分想想我为什么要写这篇论文、提出了什么问题。第三部分涉及具体的解决途径以及创新方法，其中这部分我认为是最难的，也是论文的落脚点，因为需要提出可行的方法从而促进对论题的研究，这也是该篇论文的价值所在。

写论文时，大家一定要充分利用学校的学习资源。比如，我平时参加的课程对于确定论文的选题和研究角度就有帮助。

我在上课时，发现课堂注重学生讨论。每节课后，老师会说下次课涉及的内容和资料，我们需课下自行阅读，然后在下一次上课时分享自己的阅读感受，并和同学讨论。这种讨论不仅可以调动上课积极性，而且可以激发创造力。我时常在听到同学们的分享后，对问题产生不同角度的认识，“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”。对于美国的博士生来说，学习专业知识是一方面，研究问题的思路是另一个侧重点，这样的课程对论文选题有很大启发。

不仅如此，我们还可以利用学校图书馆丰富的藏书与数据库资源。学生可以去图书馆借阅论文写作时需阅读和参考的书目，利用数据库来下载需要的电子资源，这些对于了解新的学术热点和动态、国外研究现状和研究方法有很大帮助。想写好一篇论文，我们要掌握国内外对这一问题的研究状况，如果相似的论点已经被充分地阐述过了，我们可以减少重复。

再者，论文写作期间要主动联系导师，寻求导师建议。在写作过程中，我们要和老师积极沟通，这样可以在对某一问题拿不准时得到老师的解答。论文写完后，也要请老师提建议，我认为这是提高论文写作很重要的一部分。我们不仅可以根据老师的建议，对这一篇论文进行修改、完善，还要学会举一反三，下次写作时避免之前出现的问题，写作水平就慢慢提高上来了。

出国留学对于提高英语写作有很大帮助。刚去时，可能在课堂跟不上老师的语速，讨论问题时担心自己的语言表达是否正确，这是留学生学习初期常见的问题。但我认为要大胆尝试，其实言之有物的观点才是表达里最重要的部分，写作时也是如此，不要被语言表达的小错误束缚，牢记观点、内容才是语义传达的核心。

在论文写作时，我们还可以善用英语翻译和修改软件，比如Deep L和Grammarly等，他们翻译的准确度较高，还能润色表达、改语法错误，对于论文写作很有用。

（作者系复旦大学和美国科罗拉多学院联合培养博士生）

(责编：李依环、李昉)

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