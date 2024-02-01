张 凡 刘凯丽

《书生行》（人民文学出版社）是聂震宁的第一部长篇小说。从事编辑出版工作的聂震宁，对读书给人带来的改变深有体会，他将自己的教育理念与阅读学知识融汇进小说《书生行》中。一如题目所揭示的，小说讲述的是一位“现代书生”秦子言毕业后放弃高校留校机会，在家乡沂山实践自己教育理想的感人故事。

秦子言是作者着墨最多的人物。他放弃在著名高校当助教的机会，选择回到广西老家，同时信守承诺与未婚妻舒甄好共同为家乡的教育事业奉献青春与爱。由于父亲早逝，秦子言成为“孤寒仔”，家境的贫寒让他有着强烈的自尊心。母亲不幸离世后，生活的重担压在秦子言身上，他成为学校里形单影只的“孤雁”。然而，秦子言又是幸运的，他懂得幸福要靠努力争取。“士穷乃见节义”“文穷而后工”，他牢记老校长的嘱托，埋头苦干，用功读书，最终成长成才。

沂山一中韦明熹校长对他悉心栽培，北师大的张军处长对他各种挽留，管理图书的陆费祥老师对他照顾有加……秦子言一路走来，离不开人生路上遇到的每位老师，他选择回乡教书，便是接下了“教育”的接力棒，延续着教育的星火。

“立身以立学为先，立学以读书为本。”女主人公舒甄好谐音“书真好”，身为武汉大学图书馆专业毕业的高材生，她比秦子言有着更为单纯的教育理想，只要能够从事心爱的图书馆事业，与书打交道，舒甄好便毫无怨言。她一心为沂山一中的图书馆操劳，哪怕学生谭壮壮抢了她的功劳，她也大度宽宥。舒甄好摒弃杂念，全心全意干好图书馆事业，让我们看到了现代职场女性的风采。

聂震宁在小说中还以真挚的感情和细腻的笔触刻画了一批学有所成却甘愿留在大山教书育人的乡村教师群像。小说中的沂山一中，这个貌似普通的县级中学却是卧虎藏龙、人才济济。校长韦明熹德高望重，不论身处何时，都尽心尽力让老师上好课；历史教师章绍康基本功了得，背诵大段历史教材不在话下；语文教师盘中仁能引经据典，着重培养学生的语文素养和思想水平；物理老师时闻天多才多艺，能兼带音乐、美术课。

细读小说，可见“书生”身份既是连接小说人物的纽带，也是探析小说主题的密钥。沂山人将沂山一中的教师们称为“一中那些书生”，言语间虽有几分调侃的意味，但更多的是对教师的尊重。这些“书生”有着能为人师的品德，善为人师的才识，乐为人师的精神，他们共同为沂山中学的孩子们撑起一片通向未来的广阔天空。

聂震宁在小说题记中说：“所有人事均为虚构，唯有感情是真。”但在中国的边远山区不知有多少个“秦子言”和“舒甄好”扎根在祖国和孩子们最需要的地方，将青春、知识和爱奉献给当地的教育事业。

（作者分别为石河子大学文学艺术学院教授、硕士研究生）

(责编：李依环、李昉)