本报北京1月31日电 （记者柴逸扉）国台办发言人陈斌华31日在例行新闻发布会上表示，大陆是希望的沃土，是台青成长成才、事业发展的大舞台。希望更多台湾青年来大陆走一走、看一看、闯一闯，相信他们一定能开阔视野、把握机遇，在亲身参与两岸融合发展、民族伟大复兴的进程中找到自身更大价值，实现自身更大梦想，成为支持两岸关系和平发展的重要力量。

他还表示，国家的希望、民族的未来在青年。我们热忱欢迎台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦，将继续会同各地区各部门不断完善台湾青年在大陆学习、实习、就业、创业等方面的制度、政策和措施，支持两岸青年开展各式各样的交流合作，为台湾青年参与两岸交流和融合发展创造更好条件，提供更多支持。

对于台北市表示会依往年惯例邀请上海市参加“龙跃光城2024台北灯节”，陈斌华表示，台北市举办灯节活动邀请上海市参加行之有年，今年上海市会继续应邀组团参加。两岸同胞是一家人，一家人之间本来就应该多走动、多交流。

台北宁夏夜市近日因举办“科目三”舞蹈竞赛引发关注。对此，陈斌华表示，这种新颖的创意方式很好。民进党担忧所谓“舞统台湾”，如同他们禁止大陆螺蛳粉输入一样，非常可笑。在绿营政客、“台独”分子眼里，吃螺蛳粉会被“统战”，跳“科目三”会被“舞统”，完全是“反中”反到反智。

他表示，两岸同文同种、同风同俗，两岸同胞特别是青年人有一样的美食爱好、一样的文化品位，在流行文化和生活方式上互为影响，再正常不过。民进党一些政客和“台独”分子，跟不上年轻人的节奏，为政治私利一味进行操弄，只会被年轻人所抛弃。

民航局30日宣布取消M503航线自北向南飞行偏置和启用M503航线W122、W123衔接航线由西向东运行。陈斌华回答有关提问时表示，M503航线的运行优化调整是为缓解相关空域航路拥堵、保障航空安全、满足亚太地区航空运输发展需要，也有利于改善两岸航班运营，进一步便利两岸人员往来，符合两岸同胞包括两岸民航界的共同利益。

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