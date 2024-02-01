原标题：国际教育变革的新趋势

2023年11月，联合国教科文组织召开第42届大会，会议通过了“1974建议书”的修订版——《关于促进和平与人权、国际理解、合作、基本自由、全球公民意识和可持续发展的教育的建议书》（简称“修订版建议书”）。在“1974建议书”出台五十周年之际，教科文组织重新修订与颁布该建议书，旨在继续发挥这份建议书的作用。一如大会秘书处代表贾尼尼女士在现场会上呼吁：“期待修订版建议书继续管五十年。”

何为“1974建议书”

1974年11月，第18届联合国教科文组织大会发布了“1974建议书”，首次面向全球发出了教育促进和平、合作、国际理解的理念，并发出倡议，包括“教育杜绝以扩张、侵略为目的的战争，反对种族主义、法西斯主义”“科技创新应服务于和平与进步”“援助发展中国家”“支持各国扫盲，对抗疾病和饥荒”“保护自然环境”“扩大终身教育”等等。自发布以来，“1974建议书”直接推动了各国关于教育促进和平、国际理解等方面的研究与实践，普及了“教育促进和平与合作”“教育作为基本人权”“终身教育”等理念，促进了全球教育发展。作为教科文组织的重要文献，在我国，该建议书促进了相关教育的理念传播，对我国大中小学开展具有国际视野的教育发挥了积极影响。

“1974建议书”共43项条款，英文篇幅4826字；修订版建议书共72项条款，英文篇幅11418字（中文21513字），在时代背景、相关定义、教育目标、指导原则、教育行动等领域表述已全然不同于“1974建议书”，可谓经历了“脱胎换骨”式修订，并特列“后续行动与审查”与“宣传推广”条款，以督促各会员国推进建议书条款执行，加强国际合作，确保建议书目标和愿景的实现。

修订版建议书的主旨及特征

首先，深化和平内涵，突出教育变革。促进和平、合作与可持续发展是“1974建议书”的初衷，修订版建议书拓展并深化了关于和平的认识，即：和平不仅仅需要没有战争或武装冲突，还需要借助包容、民主和参与式的进程来促进人类安全、尊重国家主权和领土完整、对话和团结，通过相互谅解与合作解决内部和国际冲突，全面实现可持续发展……这里关于和平的定义，深刻反映了21世纪以来尤其是当前全球形势下，教科文组织及各会员国关于和平的诉求以及教育之于和平所承载的使命。

2022年9月，联合国在纽约总部召开“教育变革峰会”，呼吁各国政府和国际社会，通过促进学校完善、赋能学习者、突出教师作用、加快数字教育转型以及保障教育经费等推动教育作为全球共同利益的实现。联合国秘书长古特雷斯在会上疾呼：“变革教育是事关我们共同未来的紧迫政治行动。”本次建议书修订也正是对“教育变革峰会”在行动倡议层面的延续和系统性回应。修订版建议书推出“变革性教育”理念，主张通过教育变革以让学习者更好迎接全球变革性时代，鼓励学习者成为变革推动者，并强调“教育和学习是一个持续的、贯穿终身的……以人为本的、具有变革作用的过程”“将变革性教育方法融入课程”“充分释放教育的变革性潜能”“学习者应成为地方、国家、地区和全球层面的变革推动者”，等等。

其次，凝聚各国共识，推出“12项素养”。修订版建议书在教育目标部分详细列出了具体所要培养的技能、素养、态度和价值观，共12项，涵盖了“分析性和批判性思维”“预见技能”“尊重多样性”“自我意识”“对共同而多样的人类以及地球的血脉相连感和归属感”“增强权能、能动性和应对能力”“决策技能”“协作技能”“适应和创造技能”“和平解决冲突和进行变革的技能”以及“媒体与信息素养、传播和数字技能”，简称“12项素养”。“12项素养”与国际上关于21世纪技能的表述以及我国推出的“中国学生发展核心素养”有着广泛的交集，也是各国争议较少的专题，凝聚各国教育共识，反映了教育目标的稳定。

再次，站在国际教育变革前沿，拥抱数字时代，拓展与深化终身学习等经典理念，加强可持续发展教育与培养全球化意识。该建议书先是经由教科文组织秘书处历时一年多的起草与征询各国意见，继而由各国政府间代表立足本国教育发展诉求的基础上现场讨论，在激烈博弈基础上达成共识，可谓是站在了国际教育变革前沿，突出反映如下趋势：

一是全方位推进教育数字化。在数字化迅速成为各国教育变革所不容忽略的重塑性力量的当下，“教育数字化”在该建议书中已成为“你我都懂”的背景性要素，并且是达致教育愿景之不可或缺的手段。“数字化”一词在建议书文本中出现了21次，涉及教育变革的教育目的、数字素养、教育资源、教育环境、教学手段、教学评价、教师素养、学习方式等方方面面，数字化就此成为教育变革的重塑性力量，进而主导世界教育的变革方向。

二是拓展并深化终身学习。修订版建议书“采取终身、公平和包容的视角”，加强了关于终身和全方位教育的部署，将“普及终身和全方位教育”作为实现新时期世界和平的重要内容，指出“‘教育’是一个持续终身且涉及全社会的过程”，强调“认识到教育和学习是一个持续的、贯穿终身的、涵盖生活方方面面的、整体性的、以人为本的、具有变革作用的过程”。在“行动领域”的法律、政策和战略，教学资源与环境，以及各级各类教育中，均着眼终身与全方位学习做出了相应部署。

三是全面部署可持续发展教育。作为教科文组织不断拓展与深化的主题，此次建议书修订进一步提升了可持续发展的战略考量，将可持续发展列为实现和平的重要内容，在标题简称中保留了“可持续发展”，并于行动部署中细化了相应的战术性安排。建议书所主张的“变革性教育”强调创新教学方法，将认知、社会情感和行为要素纳入可持续发展教育，此外，还着重强调“将作为可持续发展教育一部分的气候变化教育列入课程设置”。所推出的“12项素养”更是处处凸显个体应具备的态度、技能与价值观，以达到“个人在社区、地方、国家、地区和全球层面通过以合乎伦理和负责任的方式利用当前和未来技术等途径积极参与解决问题”。

此外，修订版建议书也关注并强调发展个体“社会情感”，突出课程与教学改革，关注教师专业发展，并针对各级各类教育均有相应部署，以实现“变革性教育”的诉求。

最后，细化倡议行动“颗粒度”，全方位推进教育变革。修订版建议书第五部分“行动领域”是文本的核心与落脚点，是教育应然与实然的结合，处处张扬教育的主动作为与主动变革，突出要点简要概括如下：（1）建议将学习途径、学校保障、教师发展上升至各国教育战略；（2）加强教育的治理、问责制和伙伴关系；（3）“课程与教学”对STEM（科学、技术、工程和数学）学科门类教育、体育教育、人文社科教育、国际理解教育、多元文化教育、气候变化教育等学科领域均做出明确部署，传递课改创新讯号，张扬人文诉求；（4）“评估与评价”主张学习者参与，并采取多种方法；（5）“学习与教学材料和资源”突显数字化主导力量，以数字化促进教育公平；（6）“学习环境”突出数字化重塑，支持全方位和终身学习；（7）呼吁全方位支持教师专业发展，突出提升教师数字素养；（8）在“控辍保学”的基础上提高初中等教育质量，关注社会情感发展；（9）高等教育肩负起更多社会责任，包括促进终身与全方位学习；（10）职业技术教育与培训新增可持续发展教育内容；（11）非正规教育和非正式学习内涵进一步明晰，等等。

总体来看，修订版建议书以及近年来教科文组织其他报告文本及相关公约的出台，标志着以教科文组织为主体的全球教育治理开始步入新的历史时期。在各国推出各自教育强国战略、细化操作方案的同时，国际组织层面也有着密切的回应与关照，客观上也要求国际教育合作的进一步增强。该建议书凝聚全球教育共识、推出教育改革动议并呼吁加强国际间教育合作，亦必将对各国教育改革与发展产生深远影响。

（作者：赵章靖，系中国教育科学研究院副研究员，本文系中国教育科学研究院基本科研业务费专项资金项目“中学、大学阶段科学人才贯通式培养研究〔GYC2023010〕”阶段性成果）

(责编：李昉、李依环)