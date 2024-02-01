原标题：天职师大：设立专职科研岗 联合企业搞创新

“我上个月底刚从与中信重工合作的项目中回来。学生们期末考试后，我还要赶回洛阳，继续进行这个项目。”1月8日，天津职业技术师范大学机械学院副教授武川对科技日报记者说。

从2019年开始，武川大部分时间都花在了与中信重工合作的项目上，但丝毫没有影响他在学校的考核成绩，只因为他获聘为学校的专职科研岗。为加快推动科技成果转化为现实生产力，天津职业技术师范大学（以下简称“天职师大”）创新性地设置了专职科研岗，对教师评聘、考核指标等进行改革，鼓励教师开设公司自主进行成果转化。

90%开发项目来自企业一线

2018年，天职师大根据国家级科研平台管理办法，在汽车模具智能制造技术国家地方联合工程实验室设置专职科研岗。武川和实验室的11名教师获聘专职科研岗。

专职科研岗教师的教学工作量由原来的280学时/学年降为60学时/学年。与此同时，这一岗位的科研工作量提高到校人均科研任务量的3倍。

“每学期我只需授课两个月，就能完成教学任务。”武川补充道，学校还对专科科研岗教师实行团队打包考核。

团队考核合格，即视为全部人员考核合格，这些政策消除了武川和团队的后顾之忧。

根据新政策，专职科研岗教师最主要的任务是联合企业进行科研，这需要深入一线了解企业的实际需求。

武川团队与中信重工合作的项目是目前市场上需求极大的超大尺寸热作模具钢。该成果主要应用于航空航天大型钛合金锻件整体成形，以及国产新能源汽车底盘一体化压铸成形上。

受限于技术水平，此前我国无法制备出尺寸、形状、力学性能满足要求的超大锻件。经过4年的联合攻关，天职师大和中信重工开发出了具有自主产权的高强韧、长寿命热作模具钢。结合智能制造系统，联合团队对现有冶炼、锻造和热处理工艺对产品进行全面优化后，各项指标均超国外进口的同类产品。

“我们还大幅降低了产品成本，使之远低于进口产品。”武川介绍，中信重工的大型模具钢2023年产值达2.5亿元。

为更好地激励专职科研岗教师，天津职业技术师范大学还设置了应用推广型教授、副教授等岗位，以对企业委托重大项目的贡献和高价值成果转化情况来进行考核评价。

通过这些机制，天职师大工程实验室科研业绩显著。4个以专职科研岗教师为核心的科研团队，参与制定国家标准4项，行业标准9项，获天津市科技进步奖等省部级奖励9项。发表论文100余篇，授权专利70余项，其中发明专利30余项。

同时，该校的年均科研经费达到了上亿元水平，其中90%来自企业一线的工程开发项目。

企业与学校实现双赢

在天职师大机械学院专职科研岗副教授董晓传看来，学校设置专职科研岗，是一件让企业和学校双赢的事情。

“一方面，我们是企业需求的‘侦察兵’和‘通讯员’，不断地去企业了解真实有效的需求，为企业提供解决方案，帮助企业提质增效。”董晓传说，另一方面，与企业合作提升了学校的科研水平，而科研又反哺教学，将高水平科研成果转化为高质量科技创新人才培养优势，培养出“不落伍”的人才。学生们毕业以后，可以快速融入企业的科技创新工作中。

为了促进更多的科研成果实现转化，2023年，该校还鼓励手握成果的师生到天开高教科创园东翼进行自主创业。董晓传就是在此注册了公司，他的数字孪生成果实现了转化。

“成果转化也是我们考核专职科研岗教师的一个指标。目前已有30家师生创新创业企业在天开高教科创园东翼落地，42项科技成果在这里转化，技术合同额达到1000余万元。”天职师大科技成果转化服务中心副主任彭涛介绍。

“通过设置专职科研岗，学校引导教师聚焦行业、企业核心的研发的需求，推进以转化为导向的有组织的科研。”天津职业技术师范大学副校长阎兵表示，同时学校又将高水平科研成果转化为高质量科技创新人才培养优势，联通了科技创新链和人才培养链，以高素质科技人才培养引领科技创新成果持续涌现。

(记者 陈 曦)

(责编：郝孟佳、李昉)