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南京农业大学2023年十大农业科技应用成果发布

2024年02月01日08:11 | 来源：科技日报
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原标题：南京农业大学2023年十大农业科技应用成果发布

定向育种解决特殊人群食用大米问题，借助一次施用缓混肥技术解决水稻一生需肥问题，通过耕地重金属超标修复解决土壤污染问题，通过大豆苗期病虫害种衣剂拌种技术解决大豆病虫害防控问题……1月7日，在南京农业大学2023年度社会合作创新发展大会中，该校2023年十大农业科技应用成果发布，以上成果位列其中。

记者梳理发现，这十大成果对接国家战略需求、区域发展需求和产业需求，涉及水稻新品种、水稻无人机智慧施肥技术、“菌—矿—肥”新型土壤修复剂应用技术等领域，通过“人工智能+农业”的创新科技成果的转化应用，助力农业农村现代化发展。

南京农业大学副校长丁艳锋表示，学校依据农业科技应用成果的创新性和可应用转化性开展此次评选，希望能加速科技成果推广，让成果“走出”实验室，助力农业科技发展。未来，该校将围绕国家战略需求和农业强国目标，聚焦种业科技创新、现代科技应用等方面展开研究，将信息技术、生物合成技术等应用于农业生产。

南京农业大学党委书记王春春在致辞中表示，立足新发展阶段，学校将建立完善协同育人机制，扎实培养学得好、用得上、留得住的高素质应用型人才；同时坚持自立自强，加快核心技术攻关，推动校企共建高水平科研平台，切实把科技竞争力转化为强农富民的实际生产力；此外，学校将大力发展县域产业联盟，充分发挥新农村服务基地作用，把综合示范研究院做强，把特色产业研究院做精。

另悉，南京农业大学2023年全年签订技术合同持续增长，其中成果转化合同额、到账额创历史新高，较前三年均值分别增长了129%、128%。同时，该校第5次荣获教育部直属高校精准帮扶典型项目。

 （记者金凤 实习生祁佳宁）

(责编：郝孟佳、李昉)

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