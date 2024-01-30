人民网上海1月30日电 （记者孙竞）今天，2024世界数字教育大会“全球数字教育发展趋势与指数评价”平行会议在上海召开。与会国内外嘉宾围绕数字教育监测评价的理论、实践方案与典型应用展开交流研讨。

经合组织教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔认为，教育评估应从学业表现、心理健康、参与度、适应力、同伴关系、学习生活平衡、物质与文化的幸福感、开放性八个方面入手。中国教育科学研究院数字教育研究所副所长曹培杰介绍了中国国家智慧教育平台应用标准体系。联合国教科文组织《全球教育监测报告》编写组高级政策分析师安娜·达迪奥深刻分析了教育技术在现实应用中存在的问题。上海外国语大学上海全球治理与区域国别研究院理事长、学术委员会主任、研究员姜锋从教育、知识、服务的视角分析了数字教育对人文社科类高等教育带来的挑战和机遇。芬兰于韦斯屈莱大学高级研究员克里斯托夫·费尼维西分享了数字技术在课堂上的应用情况。澳门理工大学校长严肇基介绍了该校在数字教育领域的前沿探索与实践。

澳大利亚驻华使馆公使衔参赞温凯灵介绍了澳大利亚提升在线学习质量、促进高等教育数字化转型的经验。国际教育成就评价协会（IEA）专家塞巴斯蒂安·梅尔介绍了国际计算与信息素养研究的基本概况及主要研究成果。韩国釜山鹤草小学数字素养高级教师朴珉宇分享了为学生创设个性化学习情境、提供个性化学习机会的实践案例。浙江省温州市委教育工委副书记，温州市教育局党委书记、局长郑焕东、深圳市南山区教育科学研究院院长陈坚、成都市第七中学数学教师夏雪介绍了各地各校以数字化赋能教育转型发展的成功经验。

中国教育科学研究院院长李永智指出，会议促进了国内外数字教育监测评价理论和经验的交流互鉴，描绘了全球数字教育发展的生动画卷，有利于推动形成数字教育评价的全球协作共识。他强调，随着科技的飞速进步，数字化教育已成为全球教育领域的一大发展趋势，推动了教育方式的变革发展，而建立一个科学、客观、公正的数字教育发展国际评价体系，对于推动全球数字教育的健康发展具有重要意义。

据悉，本次会议由教育部教育数字化专家咨询委员会指导，上海市教育委员会、上海师范大学支持，中国教育科学研究院主办。

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